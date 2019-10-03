النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن روسيا تشجع الرئيس ميشال عون بفتح الأبواب مع النظام السوري وعدم الاكتفاء بالقنوات الأمنية. وقال إن الدبلوماسية الأميركية ترى أن الدولة اللبنانية مهما حاولت فإنها لن تقدر على إعادة النازحين إلى بلادهم بهذه السهولة لجملة اعتبارات منها أن النظام السوري غير متحمس لعودة مواطنيه النازحين لحسابات تخصه.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

استبعد حصول أي تغيير رئاسي أو حكومي لأن البلاد تبقى في فراغ إلى ما بعد الانتخابات النيابية أي ربيع 2022. ورأى أن الوضع الحكومي باق على ما هو لاقتناع الجميع أن تغيير الحكومة ليس بالأمر السهل، لأن الاتفاق على حكومة جديدة رئيساً وأعضاء هو الصعوبة بحد ذاتها.

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّه رغم كل محاولات الإمساك بمفاصل الأزمة المالية، إلا أن الطلب على الدولار لم يهدأ بعد منذ الأسبوع الماضي، وإضافة إلى بقاء سعر العملة الخضراء في "السوق الموازية"، بعد ظهر أمس، بين 1560 ليرة و1580 ليرة، فإن المؤشّر الأساسي على عدم انخفاض الطلب هو فائدة الإنتربنك، أي فائدة اقتراض المصارف بين بعضها البعض بالليرة اللبنانية وليوم واحد.

الأخبار/ ميسم رزق

قالت: أصدر المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية قراراً باستكمال الهيكلية وتحديد الوظائف والمَهام في مديرية الشبكات في الهيئة، قبل أن يصدر قراراً آخر بتجميد قراره، وبحسب مصادر في الهيئة، أثار إصدار القرار وتجميده بلبلة في صفوف الموظفين الذين بدأوا بتبادل رسائل عن استهداف لفريق تيار المستقبل كان طوال السنوات الماضية مسيطراً، إدارياً وعددياً ومهنياً. وقالت إن القراران جاءا بالتزامن مع الاشتباك السياسي المندلع بين العونيين والمستقبليين.

البناء/ عمران زهوي

تناول موضوع المواطن اللبناني الذي يعيش صراع تأمين لقمة العيش لأولاده ومستقبلهم المجهول، ويتخبّط بقانون من هنا، أو ضريبة من هناك، كلّها تصبّ في خدمة مصالح أصحاب الكراسي والمواقع، متسائلاً إلى متى سيبقى يدوس علينا السياسي ليرتقي سلّم السلطة؟ وفي أيّ وطن هذا الذي يُذلّ فيه المواطن في دائرة رسمية بينما الدوائر كلها بخدمة السياسي، وأخيراً قال لقد كفرنا بالسياسة وبالساسة، لأنهم يأخذوننا فقط إلى الجحيم، في وطن اسمه لبنان.

اللواء/ لينا الحصري زيلع

تحدّثت عما قاله وزير المال علي حسن خليل بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي أفاد بأنّ الأجواء كانت إيجابية عكس ما تتناقله بعض وسائل الإعلام. وقالت إنّ مهمة اللجنة مناقشة كل الأوراق والأفكار دون استثناء، ولكن الأولوية هي لإقرار البنود الإصلاحية قبل الحديث عن البنود الضريبية وهذا ما حصل اليوم. وأشارت إلى أنّ لا إقرار لأي بند بشكل نهائي ولكن ما حصل في الاجتماع الأخير هو توافق أعضاء اللجنة على ما تم بحثه باعتبار أنّ النقاش إيجابي وهناك تقدّم ملموس.

نداء الوطن / غادة حلاوي

بعد تحضيرات استمرت أسابيع ألغى الرئيس الحريري اللقاء مع رئيس "الوطني الحر" الوزير جبران باسيل. سرّب الخبر عبر وسائل الإعلام وليس من خلال التواصل المباشر مع باسيل. يؤشر إلغاء اللقاء كما طريقة الإعلان إلى وجود توتر في العلاقة أو لنقل إن العلاقة بين رجلي التسوية ليست في أفضل حالاتها.

نداء الوطن / كلير شكر

"قالت إن حزب الله" لم ولن يستخدم ورقة الشارع في هذه الظروف الدقيقة، لأسباب عديدة، يعددها المطلعون على موقف "الحزب" على الشكل الآتي: أوّلاً سيصار إلى ربط أي تحرك قد يقوم به "حزب الله"، بالعقوبات الأميركية بحيث يفقد الحراك قيمته الحقيقية لمصلحة تسييسه وضمّه إلى الصراع الاقليمي الحاصل خلف الحدود. ثانياً إن النزول إلى الشارع سيُستثمر على أنه موجّه ضدّ عهد الرئيس عون، وهو أمر يستحيل أن يقوم به "حزب الله". أخيراً إذا لم تكن الخطوة محصّنة شعبياً بحيث تكون نتائجها مضمونة، فلن يقدم عليها "حزب الله".