The Washington Post

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نوع جديد من الصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها من الغواصات

أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها نجحت في اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية تم تصميمه لإطلاقه من غواصة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي قبيل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج أسلحتها النووية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) التي تديرها الدولة إن الصاروخ أطلق من المياه قبالة خليج ونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وهو تطور أكّد على تقدم البلاد المستمر في تطوير الصواريخ وتهديدها العسكري المتزايد باستمرار. ويكتسب إطلاق تجربة ناجحة على النوع الجديد من الصواريخ البالستية التي تطلقها الغواصات (SLBM) " أهمية كبرى لأنه يبشر ببدء مرحلة جديدة لاحتواء تهديد القوات الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتعزيز قدراتها العسكرية من أجل الدفاع عن النفس. ودعت وزارة الخارجية الأميركية كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي". كما شجعت بيونغ يانغ على "مواصلة الانخراط في مفاوضات جوهرية ومستدامة للقيام بدورها لضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي".

The Japan Times

قوات الجو الأميركية تختبر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات فوق المحيط الهادئ

اختبرت قوات الجو الأميركية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز Minuteman 3 مع إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا. انطلق الصاروخ فى الساعة 1:13 من صباح يوم الأربعاء من القاعدة شمال غرب لوس أنجلوس وأرسل مركبة اختبار مرة أخرى لمسافة تصل إلى 4200 ميل فوق المحيط الهادئ إلى كوجالين أتول في جزر مارشال. وأفاد بيان يقول بيان صادر عن قيادة القصف الشامل في سلاح الجو الأميركي أن هذه الاختبارات تدل على قدرة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ولا تشكّل رداً على أي أحداث عالمية أو توترات إقليمية. تم الإطلاق من قبل فريق من الطيارين تابعين للقوة الصاروخية 341 في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا.

روسيا اليوم

حملة فلسطينية لمواجهة إجراءات Facebook "لاجتثاث" المحتوى الفلسطيني

أطلق صحافيون ونشطاء فلسطينيون بالتعاون مع مركز "صدى سوشيال"، حملة لرفض "الانتهاكات" التي تنتهجها إدارة موقع "فيسبوك" بحق المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الإلكتروني للموقع. وقال مطلقو الحملة إنهم يستهجنون "سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة الموقع، ففي الوقت الذي تصعّد انتهاكاتها ضد الرواية الفلسطينية بحجج واهية، لا تحرّك ساكناً إزاء التحريض الإسرائيلي المتصاعد، والذي يدعو إلى قتل الأبرياء الفلسطينيين واعتقال الأطفال وهدم المساجد والاعتداء على الكنائس وطرد الفلسطينيين والعرب". وأوضحت الحملة أن "سياسة إدارة الموقع تتماهى مع السياسات الإسرائيلية بل وتتبنى رواية دولة الاحتلال بشكل كامل من خلال إتاحة المجال لها ببث ما تشاء، في حين يحارب كل من ينشر الرواية الفلسطينية بإغلاق صفحته أو حظر منشوراته أو حرمانه من بعض الخواص المتاح للمستخدمين". وتؤكد الحملة على أن "الرواية الفلسطينية على الموقع، في خطر حقيقي يهدد وجودها خاصة بعد تطوير (فيسبوك) خوارزمية تمكنها من حذف منشورات المستخدمين إن اشتملت على أسماء أحزاب فلسطينية منها على سبيل المثال، "حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، القسام، سرايا، شهيد" حتى دون النظر إلى السياق الذي وردت به مما يشكل سابقة تاريخية في التعدي على حرية الإعلام". وأضافت الحملة أنه "بناء على كل ما سبق وغيره من الانتهاكات، دعت الحملة الشبابية (فيسبوك يحظر فلسطين) إلى البدء بالخطوات العملية لمواجهة إجراءات الموقع عوضاً عن الاستمرار في رصد الانتهاكات، وبداية الخطوات هو التغريد على هاشتاغ #FBblockspalestine، الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بهدف تعريف الجمهور بمدى التهديد الذي تشكّله إجراءات الموقع والإعلان عن رفض هذه الخطوات، وتدعو الحملة كافة المستخدمين لمشاركتها في التغريد على الهاشتاغ". وتشير الحملة إلى أن "فعالية التغريد ستكون الأولى في سلسلة فعاليات عملية، حيث ستشارك الحملة الأسبوع القادم مع مجموع من المؤسسات باجتماعٍ لمناقشة سبل التصدي المشترك للهجمة على المحتوى الفلسطيني، كما سيتم تنظيم فعاليات ميدانية احتجاجية بالإضافة إلى دراسة جدوى رفع قضية قانونية ضد موقع فيسبوك".