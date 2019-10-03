الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل زار البرلمان الاسكوتلندي والتقى وزير أوروبا والهجرة والتعاون الدولي

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وزير أوروبا والهجرة والتعاون الدولي الاسكوتلندي بن ماكفرسن، وتطرقا الى العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، واتفقا على ضرورة تنشيط التجارة البينية بين البلدين. كذلك بحثا في مسألة النازحين واللاجئين وانعكاساتها على البلدين، وسمع باسيل من نظيرة الاسكوتلندي عن تجربة اسكوتلندا مع مهاجريها وكيفية دعمهم لبلدهم.

وكالة الأناضول

اتساع رقعة الاحتجاجات المنددة بالحكومة في العراق

اتسعت لليوم الثاني، دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية لتشمل إلى جانب العاصمة‎‎ بغداد، عدداً من محافظات شرق وجنوب البلاد، فيما قتل متظاهر برصاص الأمن، وأصيب آخرين، وفق شهود عيان ونشطاء. وتجددت الاحتجاجات في العاصمة بغداد، رغم الاستنفار الأمني الكثيف للقوات الأمنية، وقطع جزئي لخدمة الإنترنت وإغلاق بعض الطرق العامة، وفق مصادر متطابقة.

وكالة أنباء رويترز

روسيا تراقب عن كثب خطط تركيا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

قال الكرملين إن موسكو تراقب الوضع عن كثب بعدما قالت تركيا إنها ستتحرك بمفردها في خطط لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يملك خياراً سوى التحرك على نحو منفرد نظراً لعدم إحراز تقدم يذكر مع الولايات المتحدة فيما يتصل بإقامة "منطقة آمنة" في أكثر تصريحاته وضوحاً بشأن اعتزام تركيا شن هجوم عبر الحدود.

وكالة أنباء شينخوا

إشادات واسعة من الأوساط العربية بخطاب شي في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الجديدة

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطاباً مهماً حظي بإشادة واسعة من قبل الأوساط العربية. وكان ذلك خلال الإحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، حيث شارك في الاحتفال الكبير الذي تخلله استعراض عسكري وشعبي أكثر من 200 ألف جندي ومدني. وأشاد سياسيون بارزون وخبراء عرب بما حققته الصين من إنجازات عظيمة خلال الأعوام السبعين الماضية، واعتقدوا أن الصين ستلتزم بطريق التنمية السلمية وستواصل التعاون مع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم لتحقيق التنمية على أساس المنفعة المشتركة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

توجيه عاجل من وزير الدفاع العراقي بعد اشتعال المظاهرات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإن وزيرها نجاح الشمري، أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار، والحفاظ على سيادة الدولة، والمنشآت الحكومية، والأهداف الحيوية، وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية. وفي وقت سابق، عقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.