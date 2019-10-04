الشرق 30/9/2019

هاميلتون يحسم جائزة روسيا

حسم سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون لقب منافسات سباق جائزة روسيا الكبرى التي تقام في سوتشي، المرحلة السادسة عشرة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان متقدماً على زميله في الفريق بوتاس عقب انسحاب سائق فيراري فيتل.

الشرق 30/9/2019

نيمار يريد وهب حياته لسان جيرمان

أعلن مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه يريد أن يهب حياته لناديه باريس سان جيرمان وذلك عقب قيادته الى الفوز على مضيفه بوردو (1-0) السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي، وسجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي في أول مباراة لهما معاً منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جيرمان أمام رين في 27 نيسان الماضي.

اللواء:1/10/2019

برشلونة يستعيد ميسي

تلقى نادي برشلونة الاسباني، نبا سعيداً قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأكد نبا عودة ليونيل ميسي للمشاركة بجزء من التدريبات الجماعية، قبل المباراة المرتقبة أمام إنتر ميلان.

اللواء:1/10/2019

هازارد يواجه الانتقادات

شدد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، على أنه يعرف تاريخ القميص رقم 7 في الفريق الملكي بشكل جيد، وقال" بعد الهزيمة في باريس، نحن في حاجة لتحقيق الفوز، سنبذل قصارى جهدنا من أجل الانتصار، وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة، الجميع يتوقع الكثير مني وأنا أيضاً، شخصياً يمكنني أن أفعل ما هو أفضل". ونوه "أنا انتقد نفسي بنفسي، الأمور كلها ليست مثالية حتى الآن، لكني أتمنى أن أبذل قصارى جهدي خلال المباريات المقبلة".

الجمهورية:2/10/2019

عودة واعدة لديوكوفيتش

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عودة واعدة من الإصابة، وتخطّى الأسترالي الشاب أليكسي بوبيرين المتأهل من التصفيات 6-4 و6-2، في الدور الأول لدورة طوكيو المفتوحة بكرة المضرب.

الجمهورية:2/10/2019

أوساكا تتأهل بتحفيز أبوي

رأت اليابانية ناومي أوساكا بعد بلوغها دور ال 16 في دورة بكين الصينية، أن تدريب والدها لها هو أقرب إلى "حنين". كاشفة أن إحدى عباراته المفضلة لها هي التأكيد أنّ كرة المضرب "ليست علم صواريخ". واستغنت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والبالغة من العمر 21 عاماً، عن مدربين إثنين هذه السنة، ثم اعتمدت على والدها الهايتي ليونار فرانسوا للإشراف عليها.