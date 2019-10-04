الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ترأس جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا: حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة وحرية الإعلام لا تعني إطلاق الشائعات وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن"، وشدد على أن "الوقت اليوم ليس للمزايدة، بل لحل المشاكل وخصوصاً الاقتصادية منها وأولها إكمال الموازنة".

وكالة الأناضول

وزير الطاقة التركي: سفينة "ياووز" متجهة إلى شرقي المتوسط للتنقيب

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة التنقيب التركية "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، "توتير" الخميس.

وكالة أنباء رويترز

مصدر: وفد من كوريا الشمالية وصل للسويد لإجراء محادثات مع أميركا

قال مصدر مطلع يوم الخميس إن وفداً من كوريا الشمالية برئاسة كبير المفاوضين النوويين كيم جونغ أون وصل إلى ستوكهولم في السويد لإجراء محادثات عن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال كيم في وقت سابق يوم الخميس في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء في مطار بكين إنه سيتوجه للسويد برفقة مسؤولين آخرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يدعو إيران والسعودية إلى عدم استخدام سوريا كجسر مواجهة

قال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار، اليوم الخميس، "المواجهة بين أكبر دول المنطقة وأكثرها نفوذاً، هذه المواجهة لا يمكن أن تؤثر على الوضع في هذه المنطقة من العالم، بما في ذلك الوضع في سوريا". وأشار بوتين إلى أن القيادتين السعودية والإيرانية يريدان الخير والسلام للشعب السوري".