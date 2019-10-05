TL

في لبنان انفراج سياسي قابله تأزم قضائ،. فقد حسم اللقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل ما كان أثير أخيرا حول توتر في العلاقة بين الطرفين وما كتب عن هجمة داخلية وخارجية على الحكومة ورئيسها أسماها رئيس الحكومة (هجمة غير طبيعية على البلد) واصفا في الوقت نفسه لقاءه بباسيل بالجيد جدا.

المنار

في المستجدات العراقية علا صوت المرجعية فوق كل الضجيج، بدعوة جميع الاطراف الى التعقل ونبذ العنف والعنف المضاد، مع دعوة الحكومة للمضي في مسار الزامي للاصلاح ومكافحة الفساد، ومجلس النواب لتحمل مسؤولياته.. موقف العقل هذا وضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية، واسمع صرخة الشارع من دون شوائب استغلالها ممن ركبوا الموجة مهددين الاستقرار، وباتت الانظار موجهة تحت قبة البرلمان حيث علت المواقف معلنة تجميد عضويتها في البرلمان، ومطالبة الحكومة بحلول جذرية وسريعة.

nbn

أعادت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني رسم خارطة طريق قديمة جديدة تأخذ بيد العراق والعراقيين إلى ما فيه خيرهم ومصلحة بلدهم في ظل الاوضاع المتوترة والعنف والعنف المضاد الحاصلين خلال الحركة الاحتجاجية في الشارع.

mtv

لم يعد ينطلي على الناس الخلط بين نوعية العلاقات بين أهل الحكم وبين ما يتسبب به هؤلاء من أزمات كارثية أوصلت الوطن الى الحضيض. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن اعتبار رئيس الحكومة أن لا مشكلة لديه مع رئيس الجمهورية، واستقباله الوزير جبران باسيل بعد حرد، لا يعني أن أزمة السيولة انحلت ولا الموازنة خرجت من عنق الزجاجة، وطبعا لم تتحقق الاصلاحات. نقول هذا، لأنه يتبين بالوجه الشرعي أن اتفاق المجموعة الحاكمة، وأيام العسل القصيرة التي جمعت عرسانها لم ينتجا حلولا للأزمات التي نتخبط فيها، فيما تفاقم الخلافات الدائمة الأزمات والكوارث، وقد قطع لبنان شوطا نحو الهاوية قد لا يخرج منه بسهولة في المدى المنظور.

NTV

في تعاون تشريعي نادر بين القوات وحزب الله أعدت صياغة مشروع قانون في لجنة الإدارة والعدل التي يرأسها النائب جورج عدوان، والاقتراح المقدم من النائب حسن فضل الله كانت غايته إسقاط الحصانة عن وزراء يتمردون على القضاء وعن مديرين عاميين وموظفين يحميهم وزراؤهم حتى لا تتكرر سابقة عبد المنعم يوسف، ولاحقا أصحاب معالي شيدوا حولهم سياجا شائكا يمنع القضاء من مجرد توجيه السؤال إليهم.

OTV

على خط اخر وبعد موجة شح الدولار، وعلى وقع تصعيد مرتقب في قطاعي المحروقات والقمح، وتوتر على جبهة الصيارفة إثر تدخل اجهزة الدولة لوضع حد لحال التفلت القائمة في البيع والشراء، اتجهت الانظار اليوم الى مكان آخر وبالتحديد الى مخالفات الخلوي التي يتولى المدعي المالي القاضي علي ابراهيم التحقيق فيها، وهو للغاية استدعى وزير الاتصالات محمد شقير وسلفيه جمال الجراح وبطرس حرب للاستماع اليهم. هذا الاستدعاء استتبع بجملة ردود معترضة. فالوزير الحالي اعلن انه لن يحضر إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي، كذلك هو الامر مع سلفه المتربع اليوم على كرسي الاعلام والذي استند افي التبرير الى القانون الذي يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء.

LBC

في حمأة الأزمة المعيشية والإقتصادية والمالية، وفي ظل معاناة الناس من شح الدولار والكباش الحاصل بين شركات المحروقات والمصارف ومصرف لبنان، وفي ظل احتمال تمدد الأزمة إلى الأفران، وفي ظل التململ لدى الصيارفة، إنفجر لغم في العلاقة بين بعض أطراف الحكومة والقضاء، ليخفي وراءه صراعا أبعد من العدلية، ليكون بين قصر بعبدا والسراي.

الميادين

ضمن إطار جهود الدولة لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحرّرة من ​الإرهاب​، عادت دفعة رابعة من أهالي بلدة القصير في ​ريف حمص​ إلى منازلها، بعد أن تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وتأمين الخدمات الرئيسة للبلدة".

الجزيرة

جمد نائب رئيس ​مجلس النواب العراقي​ حسن الكعبي عضويته من البرلمان وأشار الى أن ذلك مرتبط ببرنامج حكومي يلبي مطالب الشعب".

العربية

علق وزير الدفاع المصري، محمد زكي على ذكرى انتصار مصر في ​حرب أكتوبر​ 1973، مؤكداً أنه "لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا"، متوجهاً إلى الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​، موضحاً "تأكيد قوات الجيش المصري على استعدادها الكامل لحماية الوطن وشعبه، وقدرتها على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره و​القضاء​ على كل مظاهر ​الإرهاب​ والتطرف".