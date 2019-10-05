لبنان الحر

استقبل مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبدالله​، في ​دار الإفتاء​ الجعفري في صور، قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ​برونو بيشوتا​ الذي وجه دعوة للمفتي عبدالله للمشاركة في ​اللقاء الروحي​ الذي سوف يقام في مقر ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ في شمع برعاية رئيس بعثة ​اليونيفيل​ وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو دل كول، لتوجيه رسالة مهمة للعالم بأن المرجعيات الدينية في ​لبنان​، والعلاقة مع اليونيفيل هي على مستوى عال وهي رسالة لتثبيت ​الأمن​ والاستقرار في هذه المنطقة من لبنان.

صوت لبنان

استقبل وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ ممثلة منظمة ​اليونيسف​ في لبنان يوكي موكويو بحضور مدير عام التربية ​فادي يرق​، مستشاريّ الوزير لينا البيطار وصلاح تقي الدين، نائب ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان فوليت سبيك وارنري، ومسؤولة التربية والتعليم في اليونيسف كاتيا مارينو.

radio orient

التقت رئيسة "​كتلة المستقبل​ النيابية" النائبة ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد حسن صالح​، ورئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​، حيث عرضت معهما "سبل تحريك المدينة خلال مناسبتي ​عيد المولد النبوي​ الشريف و​عيد الميلاد​ المجيد".

اذاعة النور

نوّه الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ بدور ​المجتمع الدولي​ في الوقوف إلى جانب ​لبنان​ ودعم مؤسساته الشرعية ومساعدته لتجاوز أزماته، مشيراً إلى ضرورة تحصين علاقات لبنان الدولية وعدم الانجرار إلى ​سياسة​ المحاور الهدّامة.وشدد سليمان خلال استقباله السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ على أهمية علاقة لبنان ببريطانيا​ الحريصة دائماً على دعم ​الجيش اللبناني​ ومساعدته التي أثمرت تقليص عدد المعابر غير الشرعية من خلال أبراج المراقبة، وأهمية دورها في مجموعة الدعم الدولية للبنان.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون سفيرة النوايا الحسنة شقيقة ملك بلجيكا الأميرة أستريد التي تزور لبنان للإعراب عن تشجيعه.