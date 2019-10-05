أشارت تحليلات سياسية إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الذي بادر إلى عرض فكرة إجراء انتخابات تمهيدية سريعة داخل حزبه "الليكود"، وذلك بهدف "ابتزاز ولاء" حزبه له، إلا أنه سرعان ما تراجع عن الفكرة بعد أن سارع عضو الكنيست غدعون ساعار إلى التعبير عن استعداده للمنافسة على رئاسة "الليكود".

كتبت المحللة موران أزولاي، في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، إن نتنياهو، المحاط بالخصوم السياسيين، يدرك أنه "يوجد لاعبون كثيرون في الساحة، سواء في حزبه أو أو يمين الخارطة السياسية، الذين تتوفر لديهم الحافزية" لتشكيل الحكومة. كما يدرك أنه مع فشله للمرة الثانية على التوالي في تشكيل ائتلاف حكومي فإن وضعه القضائي (بسبب ملفات الفساد) وإمكانية تقديم لائحة اتهام ضده تزيد من مخاوفه من فكرة تشكيل حكومة بدونه. ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن مبادرة نتنياهو لإجراء انتخابات تمهيدية كانت تهدف أولا إلى إدخال الطامعين بمنصب رئاسة الليكود إلى حالة دفاع، وعندها حصل ما لم يتوقعه عندما بادر ساعار إلى إعلان استعداده، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى التفكير مجددا بهذه الخطوة.

كشف تقرير صحافي عن قلق في كتلة "كاحول لافان"، من توافق محتمل بين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، قد يفضي إلى حكومة وحدة برئاسة الأخير، خلافًا لرغبة "كاحول لافان" بتشكيل الحكومة.

اشار تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، نشر مساء أمس، الخميس، أن المسؤولين في "كاحول لافان" يخشون من أن العرض الذي قد يقدمه ليبرمان، قد يقتصر على إغراء نتنياهو بالتناوب مع رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، على رئاسة الحكومة على أن يتولى نتنياهو المنصب أولا.

ذكرت صحيفة عبرية أن الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" سيحاول الانتقام من إسرائيل، ردا على محاولة اغتيال، أفادت "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، بأن الإعلان عن إحباط محاولة اغتيال الجنرال قاسم سليماني وخروجه للإعلام الإيراني بتصريحات قوية وحوارات نادرة لإثبات أنه ما يزال حيا يرزق.