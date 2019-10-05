قال دبلوماسي تركي، إن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ جولة جديدة من عمليــات الحفــر البحــرية في شرق البحـــر المتوسط، جنوبي قبرص في السابع من تشرين الأول، وذلك بعد أن أدانت قبرص تحرك تركيا لإرسال سفينتها إلى المنطقة.

قال كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير وكالة الطاقة الذرية، إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطا للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لن يربط اتفاقا للتجارة مع الصين طال انتظاره برغبته المعلنة في أن تجري بكين تحقيقا بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل له في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.

أعلن قائد القيادة الأميركية الأوروبية وقائد حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال تود والترز، أنه تم تدريب ما يكفي من الجنود في أوكرانيا لاستخدام أنظمة الصواريخ الأميركية المضادة للدبابات، صواريخ جافلين. وقال "أعتقد أننا وصلنا للتو إلى النقطة التي يمكننا أن نقول فيها نعم القوات الأوكرانية جاهزة لاستخدامها".

أعلن المدعي العام الأوكراني، رسلان ريابوشابكا، احتمال تورط نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، وشركة "مجموعة بوريزما" ووزير البيئة السابق، نيكولاي زلوشيفسكي، والأوليغارشي سيرغي كورشنكو في 15 قضية جنائية.

قالت إيران، إن دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية تمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، واصفة ذلك بأنه لن يساعد في حل المشكلة.

رفعت السلطات الهندية درجة الاستعداد القصوى في العاصمة نيودلهي.وذكرت قناةالـ"12"الاسرائيلية، بأن السلطات الهندية قررت رفع درجة الاستعداد القصوى في العاصمة نيودلهي، خشية تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في عيد "الغفران اليهودي" الأسبوع المقبل.

أفادت وسائل إعلام إندونيسية، بأن السلطات اعتقلت 1489 شخصا خلال احتجاجات طلابية ضخمة، شهدتها البلاد. وذكرت أن الشرطة قدمت تهما ضد 380 شخصا، بما في ذلك بتهمة نشر معلومات كاذبة، ورمي ضباط الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فضلا عن تخريب مراكز للشرطة.

أعلنت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما في خطوة مفاجئة تهدف إلى إخماد العنف المتصاعد بالمدينة التي تحكمها الصين. وقالت لام، إن حظرا على وضع الأقنعة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات "بفرض أي قواعد مهما كانت"، وفقا لما ترى أنه يصب في المصلحة العامة.