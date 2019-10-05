نفذ الجيش الأميركي بالتعاون مع تنظيم "قسد" عمليات مداهمة وإنزالات جوية في مناطق مختلفة من محافظة دير الزور، في حين تابع التنظيم الموالي للجيش الأميركي حملة الاعتقالات ملاحقا شبان محافظات شرق الفرات لنقلهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

قتل تنظيم "قسد" شخصين مجهولي الهوية في قرية الرز، مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأميركي، في حين سمع صوت إطلاق نار كثيف قرب بلدية بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون معرفة الأسباب، مع دخول رتل عسكري تابع لـ "قسد" إلى قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

فتحت الشرطة العراقية، النار على محتجين بوسط بغداد، فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة، وإنها أصابت شخصا واحدا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص.

اعلنت المرجعية الدينية في العراق، عن إدانتها للاعتداءات التي حدثت في الأيام الماضية خلال الاحتجاجات على المتظاهرين وعلى القوات الأمنية. وأشارت المرجعية في بيان لها: "إن الإصلاح ضرورة لا بديل عنه".

طالب تحالف سائرون، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ببرنامج حكومي قابل للتطبيق.

دعت وزارة الخارجية القطرية، المواطنين القطريين إلى التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وذلك بسبب المستجدات الطارئة في الشارع العراقي.

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى دولة العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية.

اغتال مسلحون يشتبه انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي،قياديا محليا في قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في محافظة أبين جنوب اليمن.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أن قواته رصدت إطلاق "أنصار الله" صاروخين بالستيين من منطقة العاصمة صنعاء، سقطا في الأراضي اليمنية.

قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن "السعودية تنظر إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي".