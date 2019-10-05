النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الرئيس سعد الحريري أعلن استعداده لزيارة موسكو في تشرين الثاني المقبل وهو يريد أن يمسك بالملف الروسي من كل جوانبه مستنداً إلى موقعه أولاً، وإلى علاقاته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديميير بوتين، كما أنه يريد يريد أن تمر كل الاتفاقات مع روسيا من خلاله أي عبر السرايا الحكومية.

الجمهورية/ طارق ترشيش

سأل هل انقاذ العهد ما زال ممكناً؟

وقال أن المواجهة بين العهد والناس مرشحه للاتساع لا الانحسار لأنه ليس في وارد الاتقاظ والتغيير، بديل رمي المسؤوليات وتوزيعها وتعميمها بدلاً من الانكباب على معالجة الأزمة الاقتصادية بخطوات اصلاحية. مضيفاً ليس تفصيلاً أن يصبح العهد في مواجهة مع الناس في الشارع ومع القوى السياسية ومع واشنطن والرياض على خلفية سياسية ومع باريس على خلفية اصلاحية وفي ظل عقوبات تتوسع وتتوسع.

الديار/ ناجي البستاني

وصف استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لوزير الاتصالات محمد شقير وسلفه جمال الجراح وبطرس حرب بأنه استدعاء جاء بغطاء سياسي من أعلى المراجع في الدولة.

ونقل عن مصدر مسؤول في تيار المستقبل قوله أن هذا الاستدعاء يحمل كل مواصفات الكيديه السياسية وأنها تهدف للضغط على "المستقبل" وتسوية سمعته أمام الرأي العام.

الديار/ حسن سلامه

اعتبر أن غياب التضامن الحكومي سيؤدي إلى عدم التوصل بين الوزراء والقوى السياسية إلى خطة لمعالجة الاصلاح الاقتصادي، مستغرباً "الكباشي الطائفي السياسي" في معالجة أي توجه اصلاحي.