روسيا اليوم

الرئيس التونسي: وجود المرشح للرئاسة نبيل القروي في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

قال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، في كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة، إن الانتخابات في البلاد محل اهتمام الرأي العام المحلي والعالمي، مؤكدا أنها مصيرية بالنسبة لتونس. وصرح محمد الناصر بأنه من الواجب التحدث عن الأحداث التي رافقت الدورة الأولى للانتخابات، والتي أسفرت عن اختيار قيس سعيّد ونبيل القروي، حيث أفاد بأن الدورة الأولى أحدثت مشكلة بسبب وجود القروي في السجن ولا يتمتع بحرية كاملة للقيام بحملته الانتخابية. وأكد الرئيس التونسي أن وجود أحد المرشحين للرئاسية في السجن وضع غير عادي وغير مألوف، مشيرا إلى أنه وكرئيس للجمهورية، اتصل برئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، ورئيس هيئة الانتخابات، بحثا عن حل لتجاوز الصعوبة القائمة. وبين الناصر أن وجود المرشح للرئاسة، نبيل القروي، في السجن، يؤثر على مصداقية الانتخابات والمسار الانتخابي والديمقراطي في تونس وصورة البلاد في الخارج. وشدد الرئيس المؤقت على أنه يؤيد استقلال واحترام القضاء، والفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هذا مبدأ لا رجوع فيه. وتابع قائلا إن رئيس الهيئة العليا للانتخابات قام بالعديد من الاتصالات واللقاءات وطلب توفير الظروف التي تمكن نبيل القروي من القيام بحملة انتخابية في ظروف عادية. وأوضح محمد الناصر أنه من واجب رئاسة الجمهورية إنجاح المسيرة الديمقراطية والعمل على تجاوز الوضع الصعب للبلاد. وطلب الرئيس التونسي من وسائل الإعلام تجاوز الخطاب الذي يتضمن التجريح والاستفزاز.

تسيير الدورية التركية الأمريكية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا

قام الجيشان التركي والأمريكي، اليوم الجمعة، بتسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة، شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء "المنطقة الآمنة". وأشار بيان وزارة الدفاع التركية، إلى أن الدورية المشتركة جرت بواسطة المركبات المدرعة، وبرفقة طائرات من دون طيار، في شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة. وتوصلت أنقرة وواشنطن في 7 أغسطس الماضي، لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا. وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أمس الخميس لنظيره الأمريكي، مارك إسبر، تصميم بلاده على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة على إقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا في حال تعثر عملية إنشائها. وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، لفتت فيه إلى أن الجانب التركي جدد التشديد على ضرورة "إقامة منطقة آمنة أي ممر سلام خال من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق 30 كيلومترا شرقي الفرات". وقال أكار لإسبر، حسب البيان: "هذا العمل سينتهي في حال حدوث أي تعثر أو مماطلة، ونحن مصممون جدا على ذلك".