الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري نفى تعليق العمل بمشروع قانون الموازنة: لقائي مع باسيل جيد جدا والعلاقة ليست بحاجة لترميمها

نفى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يكون قد تم تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، وقال: "نحن نعمل على كل الملفات في وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام تركيزا على الإصلاحات، لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة". وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الرئيس الحريري لقاءه مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بـ"الجيد جدا"، وقال: "أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة". وسئل: هل سيتم ترميم العلاقة مع الوزير باسيل؟ أجاب: "أصلا لم يحصل شيء لهذه العلاقة لكي يتم ترميمها". القن

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تطلق خطة بـ20 مليون دولار لمكافحة الكوليرا بالسودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إطلاق خطة للتعامل مع انتشار الكوليرا في السودان، تتطلب تمويلا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر. وجاء في بيان للمكتب الأممي أن عدد حالات الإصابة المفترضة بالكوليرا في السودان يستمر في الزيادة، حيث تم تسجيل 226 حالة في ولايتي "النيل الأزرق" و"سنار" حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضاف البيان أن "انتشار وباء الكوليرا أودى بحياة 8 أشخاص". وأشار أن "وزارة الصحة السودانية طلبت أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح لإجراء حملة تلقيح، من المخطط أن تشمل أكثر من 1.6 مليون نسمة في المناطق الأكثر عرضة للخطر في الولايتين المذكورتين". وحذر المكتب الأممي من أن "التوقعات تشير إلى احتمال وقوع 13 ألف و200 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الـ 6 المقبلة في الولايات السودانية المعرضة للخطر".

وكالة فرنس برس

نيابة مكافحة الارهاب تتسلم التحقيق في الاعتداء على مركز للشرطة في باريس

افادت نيابة مكافحة الارهاب الفرنسية الجمعة انها تسلمت التحقيق في هجوم على مركز للشرطة في باريس أوقع اربعة قتلى، في اعتداء غير مسبوق ضرب في الصميم مؤسسة تمر بازمة. وقالت النيابة في بيان إنها تسلمت التحقيق في هذا الهجوم ذي الدوافع الغامضة بوصفه اغتيالا ومحاولة اغتيال نفذته "عصابة اشرار إرهابية وإجرامية"، ما يعزز فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الاسلام قبل ثمانية عشر شهرا. وادت عناصر عدة جمعها المحققون الى تعزيز فرضية التطرف لدى ميكايل ه. (45 عاما) خبير المعلوماتية المولود في المارتينيك بجزر الانتيل الفرنسية، وقتل ظهر الخميس اربعة عناصر شرطة بينهم امرأة، طعناً بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة في الوسط التاريخي للعاصمة بالقرب من كاتدرائية نوتردام. وقالت مصادر قريبة من الملف ان رصد الاتصالات الهاتفية التي اجراها عززت اعتقاد المحققين انه كان يعد لعمل عنيف، وخصوصا انه اشترى السكين التي استخدمها في اليوم نفسه للهجوم، بحسب مصادر متطابقة.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس بيرو يعين حكومة جديدة

عين الرئيس البيروفي، مارتن فيزكارا، يوم الخميس، حكومة جديدة، وذلك بعد حل الكونغرس الذي تديره المعارضة لتمهيد الطريق أمام جهوده في مكافحة الفساد. وأثناء حفل أقيم في مقر الحكومة، أدى الوزراء الجدد، بمن فيهم وزير الخارجية غوستافو ميزا كوادرا، ووزير الدفاع والتر مارتوس، ووزيرة الاقتصاد والمالية ماريا أنتونيتا ألفا، اليمين الدستورية أمام فيزكارا. واستمر كارلوس موران في منصبه كوزير للداخلية، وإدغار مانويل فاسكيز كرئيس لوزارة التجارة الخارجية والسياحة.

وكان قد تم تعيين رئيس الحكومة، رئيس الوزراء فيسنتي زيبالوس، وزير العدل السابق في بيرو، يوم الاثنين. وتحظى حملة فيزكارا لمكافحة الفساد بمساندة واسعة من البيروفيين، الذين أيدوا خطوته بحل الكونغرس والبدء من جديد. واندلعت شرارة الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد طرح مشروع قانون من جانب فيزكارا للحد من الفساد من خلال وضع سقف لتمويل الحملات الانتخابية وإصلاحات أخرى عارضها المشرعون.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقتدى الصدر يدعو إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان، الحكومة إلى الاستقالة وإجراء انتخابات بمراقبة خبراء دوليين. وقال الصدر في بيان: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي". وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه". بحسب ما أفاد موقع "بغداد اليوم". وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراء اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد والديوانية والنجف وذي قار، مشيرا أن ثمة اتفاق على تلبية المطالب المشروعة. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء "نجري الآن اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد وهناك اتفاق على تلبية المطالب".