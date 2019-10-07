الجمهورية 30/9/2019

مركبة فضائية جديدة لرحلات القمر والمريخ

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" عن مركبته الفضائية الجديدة التابعة لشركته، والمصممة

للخروج في رحلات خاصة ذهاباً وإياباً من وإلى القمر والمريخ وما بعدهما. وقد بنيت السفينة التي ستنطلق في أول أسابيع فقط، لنقل طاقم العمل والبضائع إلى عمق الفضاء والعودة بعد ذلك إلى الأرض.

وفيما قد يكون إنجازاً هندسياً رائعاً، من المفترض أن تهبط المركبة واقفة على قاعدتها ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل. ويمكن لمثل هذا الإنجاز أن يمهّد الطريق أمام السفر الرخيص والسريع في الفضاء، ليصبح متاحاً للكثيرين في المستقبل القريب. وقد وضع ماسك خطته للسفر بين الكواكب باستخدام سفينة الفضاء الجديدة، والتي يبلغ طولها 118 متراً تقريباً، ويمكنها أن تحمل 100 راكب بعد اكتمالها.

30/9/2019

تأثير التدريبات الشاقة في الدماغ

اتضح للعلماء أخيراً أنّ إجراء تمارين رياضية شاقة ومكثفة لا يسبّب تعب وإرهاق الجسم فقط، بل يشمل الدماغ أيضاً.

واقترح المعهد الوطني للرياضة والأداء في فرنسا، المختص بإعداد الرياضيين للدورات الأولمبية، إجراء هذه الدراسة

مع ظهور علامات" متلازمة التدريب المفرط" على بعض الرياضيين وشعورهم بالتعب والإرهاق، ما يجعله يجبر الرياضي على التوقف عند الشعور بألم في العضلات أو المفاصل. ووفق الباحثين، هذا التعب يؤثر في اختيار الإنسان. فقد بينت نتائج الاختبارات التي أجريت على الرياضيين، أنه بعد التدريبات يختار الدماغ أسوأ الخيارات المقترحة. أيّ أنّ الإنسان يختار الخيار الذي يؤدي إلى نتائج فورية إن لم تكن جيدة.

1/10/2019

إعلان النحل أهم كائن حيّ على الأرض

أعلن معهد مراقبة الأرض في الاجتماع الأخير للجمعية الجغرافية الملكية في لندن، أنّ النحل هو أهم الكائنات الحيّة على هذا الكوكب، ومع ذلك فقد انضمّ النحل إلى قائمة الكائنات المهدّدة بالانقراض. أظهرت الدراسات الحديثة انخفاضاً كبيراً في عدد النحل. حيث اختفى حوالي 90 في المئة من نحل كوكبنا في السنوات القليلة الماضية فالاستخدام غير المنضبط للمبيدات الحشرية أو إزالة الغابات أو قلة الزهور هي من الأسباب الرئيسية لانقراضها. إنما 70 في المئة من الزراعة في العالم تعتمد حصراً على النحل.

التلقيح هو وظيفة النحل الأساسية، ومن دونه لن تتمكن النباتات من التكاثر وبالتالي فإن الحيوانات ستختفي في وقت قصير جداً. وأكثر من ذلك فقد أثبتت دراسة عالمية مدعومة من المؤسسة العالمية للابتكار الزراعي أن النحل هو الكائن الحيّ الوحيد الذي لا يحمل أي نوع من مسببات الأمراض.

وبعد هذه الدراسة لا بد من تذكر كلام العالم الألماني الشهير ألبرت اينشتاين الذي قال: "إذا اختفى النحل فلن يصمد البشر أكثر من 4 سنوات".

2/10/2019

أقوى كمبيوتر في العالم

تمكّنت شركة "غوغل" من إنتاج أقوى كمبيوتر "كمي" في العالم. ويستطيع الكمبيوتر الجديد تنفيذ الحسابات والمهمّات بشكل أسرع بكثير من كمبيوتر “Summit” الذي أنتجته شركة “IBM” والذي كان يعتبر أقوى من "سوبر كمبيوتر" في العالم. وبحسب التقارير، إنّ العمليّة الحسابيّة التي يمكنه أن ينفّذها كمبيوتر “IBM” العملاق خلال 10 آلاف سنة، يستطيع كمبيوتر "غوغل" الجديد إنجازها خلال 200 ثانية فقط. ويمكن للكمبيوتر الجديد أن يحلَ المهمّات والوظائف العمليّة.

الشرق الأوسط 1/10/2019

"فايف كوسموس" سماعة واقع افتراضي جديدة

"فايف كوسموس" تستمد طاقتها من جهاز الكومبيوتر، ولكنها لا تعتمد على أي جهاز تعقب خارجي، بل عل ست كاميرات مدمجة لمتابعة حركات المستخدم وأدوات التحكم. وتقدم لكم" فايف كوسموس" أيضاً رسوميات أفضل بفضل شاشة LCD بدقة عرض مدمجة1700 بــــ 2880 بيكسل، أي أنها أفضل من سلفها بـــ 88، حتى أنها تتفوق على دقة عرض سماعة" "فايف برو" التي طرحتها" إتش تس سي" للشركات والمطورين في أوائل هذا العام. وكان أوبراين قد وعد بأن المستهلك " سيحصل على دقة أعلى" ولون أفضل، وتفاصيل أدق" وتأتي السماعة الجديدة مع أدوات تحكم بتصميم محدث إلى جانب غطاء زجاجي قابل لرفع للعينين، يسهل عليكم الانتقال من وإلى بيئة الواقع الافتراضي، ويفضل كاميراتها الست. تضم السماعة أيضاً وضع أو نمط “المرور بالفيديو" الذي يتيح لكم الاطلاع على ما يحصل في العالم الحقيقي في أثناء وجودكم في بيئة العالم الافتراضي. ومن المزايا الأخرى المثيرة للاهتمام سماح الشركة للمستخدمين بتخصيص سماعاتهم، حيث إنهم سيتمكون من شراء مجموعة متنوعة من الوحدات الملحقة والتعديلات، لوضعها مكان أجزاء أخرى في السماعة ولم تفضح الشركة عن خطتها الأخرى، ولكنها ألمحت إلى إمكانية تزويد السماعة بخاصية تتيح لها تلقي الشحن من الهاتف الذكي.

4/10/2019

نسخ الحمض النووي ... لعلاج الأمراض

توصّل علماء بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيّة (كاوست) إلى خطوة حاسمة بشأن عمليّة مضاعفة أو نسخ الحمض النووي “DNA” (قدرة الخلايا على الانتقال من جيل إلى آخر بالحفاظ على درجة عالية من الدقّة والاستمرار في الوظائف). وتعد هذه العمليّة من أعقد العمليّات الحيويّة، حيث تتطلّب سرعات كبيرة ودقّة متناهية، وقد يفتح اكتشاف التفاصيل المعقّدة لعمليّة نسخ الحمض النووي الباب واسعاً أمام التوصّل لمعرفة طرق جديدة لاستهداف مجموعة من الأمراض، مثل السرطان. وتجدر الإشارة إلى أنّ طول الحمض النووي في كل خليّة بشريّة يصل لنحو 3 مليارات زوج قاعدي (الوحدة المكوّنة للحمض النووي)، ويجب نسخه في كل انقسام للخليّة، وهو ما يحدث نحو تريليوني مرة يوميّاً. وفي حدوث أخطاء في نسخ الحمض النووي فقد تصبح الخلايا غير سويّة مما يتسبّب في حدوث الأمراض، فعلى سبيل المثال قد يؤدّي حدوث طفرة في شفرة الحمض النووي بما يسمح للخليّة بالانقسام بلا سيطرة إلى الإصابة بالسرطان. ومن المتوقّع خلال عمليّة تسمى إنضاج شظايا أوكازاكي، يقصّ أنزيم “FEN1” هو أنزيم يشارك في ربط أجزاء الحمض النووي معاً، والتفاعل مع الحمض النووي المثبّت سدائل "شظايا أوكازاكي" التي تنبغي إزالتها قبل أن تندمج الشظايا.

الشرق

2/10/2019

وجه أميرة فرعونية عاشت قبل 4 آلاف عام

كشف علماء الآثار عن وجه أميرة مصريّة عاشت قبل 4 آلاف عام، بعد تجميع قطع خشبيّة موجودة في تابوتها. وتوضح هذه الشّظايا، الشكل الملكي الذي ربما يعود للأميرة حتشبسيت، ابنة الفرعون أميني كيماو، والتي عاشت في نهاية المملكة الوسطى في مصر. وفتح العلماء التابوت بحرص بالغ، من أجل إخراج المجوهرات التي لا تقدّر بثمن من رفات الأميرة التي تناثرت عظامها على الأرض. وقام علماء الآثار بالجامعة الأميركيّة في القاهرة بتنظيف القطع قبل وضعها في تشكيل يكشف عن وجه امرأة ترتدي باروكة شعر، وهي رمز قوي الخصوبة، والتي كانت شائعة للغاية خلال عصر الدولة الوسطى. وعندما تمَ فتح كتلة الغرانيت، لأوّل مرّة، في عام 2017، كشفت عن أرض دفن مضطربة تحتوي على قطع من الخشب المحطّمة، جنباً إلى جنب مع الجرار التي حملت كبدها ورئتيها وبطنها وأمعاءها، فضلاً عن وجود نقش مربّع على المقبرة مكتوب فيه "ابنه الملك" باللغة الهيروغليفيّة، والتي جعلت العلماء يتأكّدون من كونه قبر الأميرة حتشبسيت.