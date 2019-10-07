وكالة الأناضول

العراق.. الجيش يتدخل لأول مرة لحماية مؤسسات الحكومة في ذي قار

قال مصدر أمني عراقي، إن قوات الجيش تدخلت لأول مرة لحماية مقار الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، خشية قيام المتظاهرين باقتحامها. وكانت قوات تتبع وزارة الداخلية تتولى حماية المؤسسات الحكومية وبينها ضمنها مبنى المحافظة ومجلس المحافظة في ذي قار. وأضاف الملازم في شرطة طوارئ ذي قار، أن "قوات من الجيش العراقي وصلت إلى وسط مدينة الناصرية وتولت لأول مرة حماية مؤسسات الحكومة المحلية بدلاً من قوات الشرطة".

وكالة أنباء رويترز

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 في اضطرابات البلاد

نقل التلفزيون العراقي عن اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله يوم الأحد، إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع. وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاماً وثمانية مقار لأحزاب سياسية.

وكالة أنباء شينخوا

شي وكيم يتبادلان التهاني بمناسبة مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي رسالة التهنئة التي بعثها، قال الرئيس شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني وعن الصين حكومة وشعبا، يعرب عن خالص تمنياته لكيم، ومن خلاله إلى حزب العمال الكوري، ولحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها. وقال شي إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل 70 عاماً، يحمل أهمية بالغة في تاريخ الحزبين وعلاقات البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

متحدث: حزب النهضة فاز بالانتخابات التونسية

قال متحدث باسم حزب النهضة في تونس، إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد أظهرت أن الحزب حل في المركز الأول. ووفقا لوكالة "رويترز"، كان حزب قلب تونس المنافس أعلن في وقت سابق أيضاً أنه حل أولاً في هذه الانتخابات. وكانت مكاتب الاقتراع التونسية قد فتحت، في الثامنة من صباح الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، التي تجرى في27 دائرة انتخابية بكافة محافظات البلاد بعد انطلاقها الجمعة بالدوائر الانتخابية في الخارج.