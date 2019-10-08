الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين: نتمنى للسودان الشقيق الاستقرار والازدهار

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار. فيما أبدى فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره. عقب ذلك جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

أخبار الخليج - البحرين

إشـادة دولـيـة بتنفيذ البحرين أهداف الـتـنـمـيـة الـمـســتدامة

أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود التي تهدف إلى توحيد الرؤية العربية المشتركة تجاه القضايا التي تتعلق بقطاع الإسكان، ولا سيما مساعي التنسيق المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيداً بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والتي ساهمت في إيجاد أجندة مشتركة ترمي إلى تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية للدول الأعضاء.

الأنباء - الكويت

عباس يكلف بالتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية تتبعها بعد أشهر الرئاسية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس كلف ناصر خلال اجتماعهما في مدينة رام الله، بـ "استئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

القدس - فلسطين

اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري

وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.

الوطن - عمان

مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود .. مصر تطلب الوساطة الدولية وإثيبويا ترفض

قالت مصر إن المحادثات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار وصلت إلى طريق مسدود ودعت لوساطة دولية. في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقل إن مفاوضات سد النهضة لم تصل لطريق مسدود. موضحاً أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة. جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.