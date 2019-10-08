وكالة الأناضول

الرئاسة التركية تقدم مذكرة إلى البرلمان لتمديد عمليات الجيش في سوريا والعراق

قدّمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق. يأتي ذلك على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد. وأكدت الرئاسة التركية في مذكرتها أن أنقرة تولي اهتماماً كبيراً لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها. وذكرت المذكرة أن تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" و"ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا.

وكالة أنباء رويترز

الرئيس العراقي يندد بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام

ندد الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب بثه التلفزيون بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين. كما دعا إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين. وقال صالح إنه ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيلوسي: قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا مقلق للغاية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا "مقلق للغاية". وأضافت في بيان لها "على ترامب العدول عن قراره الخطير بشأن سحب القوات من شمال سوريا". وقالت إن "هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين ويبعث برسالة خطيرة لإيران وروسيا وكذلك لحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً مؤتمناً".