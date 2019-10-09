الشرق الأوسط 2/10/2019

التوتّرات الدوليّة تعصف بنصف آفاق التجارة العالميّة

في أحدث تقاريرها الصادرة، خفضت منظّمة التجارة العالميّة بشكل كبير من توقّعاتها لنموّ التجارة الدوليّة خلال العامين الجاري والمقبل وسط الحرب التجارية المتصاعدة بين أميركا والصين وضعف الإقتصاد العالمي، مما أدّى إلى تباطؤ كبير في حجم التجارة، محذّرة بقوّة من أنّ مزيداً من جولات التعريفات الإنتقاميّة أو تباطؤ النمو، من شأنها أن تخفض حجم التجارة بأكثر من تلك التوقّعات المتشائمة. وأوضحت المنظّمة أيضاً أنّ احتماليّة مغادرة بريطانيا للإتّحاد الأوروبي من دون التوصّل إلى صفقة تحكم التجارة في المستقبل تشكّل خطراً قويّاً. وأظهر تقرير المنظّمة، أنّ أميركا الشماليّة أظهرت أسرع معدّلات نموّ الصادرات خلال النصف الأوّل من العام، عند مستوى 1.4% وتلتها أميركا الجنوبيّة بنسبة 1.3%، فيما ارتفعت الصدرات الأوروبيّة والآسيويّة بنسبة 0.7% فقط لكل منهما. وأرجعت المنظّمة قرار خفضها الحادَ في التوقّعات عن العامين الحالي والمقبل إلى تصعيد التوتّرات التجاريّة وتباطؤ النموّ الإقتصادي العلمي.

3/10/2019

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة " التصنيع الأميركي"

تهاوت أغلب مؤشرات الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر عقب صدمة بيانات التصنيع الأميركية المتباطئة على غير المتوقع إلى أسوأ مستوياتها في 10 سنوات والتي فاقمتها بيانات أخرى ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص.

وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 450 نقطة في غضون ساعة من بدء التعاملات في وول ستريت، متأثراً بالبيانات الصناعية الضعيفة والتي دفعت ما كشف بيانات أميركية غير رسمية أمس أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة فقط لسوق العمل خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضحت البيانات أن القطاع السلعي أضاف 8 آلاف وظيفة في الشهر الماضي بدعم نشاطي البناء والصناعة. في حين أنّ القطاع الخدماتي أسهم في تدشين نحو 127 ألف وظيفة بدعم أنشطة التعليم والصحة والتجارة والنقل والخدمات.

7/10/2019

الصناعات الأميركية تتعثّر... والبيت الأبيض يصر على متانة الاقتصاد

بدأ الانتعاش الذي شهدته الصناعات الأميركية يتداعى في عهد الرئيس دونالد ترمب، بعد التحسن الذي شهده القطاع لفترة وجيزة خلال سنواته الأولى في السلطة. وبدأت مصانع السيارات والصلب تغلق أبوابها في وقت تعلن الشركات تسريح موظفين ومنحهم إجازات من دون راتب. ووصل إنتاج المصانع إلى مرحلة الخطر. وتبدو التوقعات لنهاية العام غير مطمئنة، مع تزايد المخاوف من احتمال دفع حروب ترمب التجارية مع أوروبا عبر فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات أكبر قوة اقتصادية في العالم باتجاه الركود على وقع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتشكّل سوداوية المشهد في مناطق البلاد التي أهدت ترمب الفوز بفارق ضئيل العام 2016 مصدر القلق الأبرز بالنسبة للرئيس في وقت يسعى إلى الفوز بولاية ثانية العام المقبل. لكن يبدو أن البيت الأبيض غير مستعد للإقرار بذلك. وفي أيلول (الماضي)، مع تباطؤ خلق فرص عمل جديدة وتراجع ثقة المستهلكين والمؤشرات الرئيسية وتباطؤ نشاط المعامل، هاجم ترمب الديمقراطيين والاحتياطي الفيدرالي وكل شيء عدا سياسته التجارية متّهماً وسائل الإعلام بـ "استجداء" حدوث ركود.

الديار 3/10/2019

روسيا تصطفّ وراء "هواوي" المحظورة أميركياّ لتحقيق قفزة اتصالات

موسكو تكشف تعاونها مع عملاقة الاتصالات الصينية في خطوة تعبر عن التضامن مع بيكين ضد الولايات المتحدة لجلب الانترنت فائق السرعة لمستخدمي التكنولوجيا الروس ومن هذا المنطلق شرّعت موسكو أبوابها أمام عملاق الاتصالات الصيني هواوي في مجال تطوير شبكات الجيل الخامس، ضاربة عرض الحائط بالحظر الأميركي في خطوة تشكل متنفسا أمام الأولى وفرصة لضرب عصفورين بحجر واحد للثانية عبر تسجيل نقاط سياسية والتسلح في ذات الوقت بأعلى تكنولوجيات نقل البيانات والخطوة تشكيل ظاهرياً إظهار للتضامن مع بكين ضد الولايات المتحدة لكنها في العمق تحرك لجلب الإنترنت فائق السرعة لمستخدمي التكنولوجيا الروس وهواوي في ثاني شركة عالمياً في مجال تصنيع الهواتف الذكية، وأكد مصدر روسي في أوساط الابحاث المتعلقة بشبكة الجيل الخامس أن هواوي هي أكبر مستثمر في مجال تحديث التقنيات الخليوية في روسيا، مع وجود أكبر "مختبر للأبحاث لكل المصنعين" في موسكو.

8/10/2019

الشركات البريطانيّة تكدّس البضائع لتهدئة مخاوف المستهلكين مع قرب "بريكست"

تكثف الشركات البريطانية استعداداتها قبيل حلول موعد" بريكست" وفي مقدمها قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يخزن في مستودعات منتجات ومكونات تصنيع المواد. وبحسب" الفرنسية" رفعت الحكومة البريطانية شعار" استعدوا لبريكست" قبيل انسحاب البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول. وتشير توقعات الحكومة إلى احتمال نفاد الأغذية والأدوية الأساسية واندلاع أعمال شغب في الشوارع في حال تم" بريكست" دون اتفاق. وتعتبر هذه المشكلات نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي تفقدت بموجبه المنتجات والخدمات بلا قيود أو عمليات تفتيش جمركية. تخشى الشركات التجارية أن تتسبب أي عمليات تفتيش على الحدود ولو كانت مقتضبة بخنق الطرق التجارية ووقف عملياتها. وأوضحت شارب، التي درست تداعيات "بريكست" على الموارد الغذائية" لا تعرف الشركات في الحقيقة ماذا سيحدث وعليها في هذه الحال التخطيط بأفضل طريقة ممكنة".

من جهة أخرى، ألمحت الحكومة البريطانية إلى أنها قد تلين موقفها حول نقاط" إشكالية" في خطتها لـــ" بريكست" لكنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "مرونة" بدوره.

الجمهورية 4/10/2019

الإتحاد الأوروبي يتوعّد واشنطن بالرد على العقوبات الأميركيّة

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستفرض رسوماً جمركيّة على سلع أوروبيّة بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظّمة التجارة العالميّة لواشنطن المضيّ قدماً في خطوتها، رداً على دعم الإتحاد الأوروبي شركة "إيرباس" لصناعة الطائرات. وقال مسؤول في مكتب الممثّل التجاري الأميركي إنّ الولايات المتحدة ستفرض رسوماً عقابية على الإتحاد الأوروبي اعتباراً من 18 تشرين الأوّل. وستبلغ هذه الرسوم 10 في المئة على الطائرات المستوردة من الإتحاد الأوروبي، و25 في المئة على منتجات أخرى، بينها النبيذ والجبنة والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثّل الأميركي للتجارة. وأوضح المصدر نفسه أنّ الجزء الأكبر من العقوبات سيطبّق على السلع المستوردة من فرنسا والمانيا وإسبانيا وبريطانيا "الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني" المقدّم لمجموعة الصناعات الجويّة الأوروبيّة، مثيراً خيبة أمل لندن التي كانت تأمل في إعفائها مع اقتراب موعد بريكست. وردّت بروكسل، التي تفاوض باسم الدول ال28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، سريعاً. وقال المتحدّث باسم المفوّضيّة: "إذا فرضت واشنطن عقوبات، ستدفع الإتحاد الأوروبي إلى الرد بالفعل". وستشمل الرسوم الأميركية منتجات تصنع في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الشركاء الأربعة في مجمّع إيرباص.