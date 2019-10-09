لبنان الحر

أعلنت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في بيان أن رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​، قد غادر فجر اليوم بيروت متوجهاً إلى ​موسكو​ في زيارة يرافقه فيها وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ووفد قيادي من الحزب. وتستمر الزيارة لأيام، يلتقي أرسلان والوفد خلالها عدداً من المسؤولين.

صوت لبنان

زار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع دير مار أنطونيوس ‏للرهبانية اللبنانية المارونية في مونتريال - كندا وكان في استقباله رئيس الدير الأب مروان عيسى ‏ممثلاً قدس الأب العام نعمة الله هاشم وعدد من رجال الدين ورجال أعمال لبنانيين كنديين‎.‎

radio orient

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وذلك في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب والدكتور وليد صافي، وتسلم منهم كتاباً بالمطالب التي يتابعونها.

اذاعة النور

تفقد وزير البيئة فادي جريصاتي وسفيرا ألمانيا جورج بيرجيلين وبولونيا بريزيميسلاو نيسيوتوسكي وممثل عن سفارة فرنسا وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، معسكر حماية ومراقبة الطيور المهاجرة في خريف 2019، بمبادرة من جمعية حماية الطبيعة في لبنان، ومركز الشرق الأوسط للصيد المستدام، وجمعية حماية الطيور في لبنان ولجنة مكافحة ذبح الطيور الألمانية.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد، وطلب منهم المحافظة في عملهم على مصلحة الوطن وعدم الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية، مؤكداً الحرص على النظام الاقتصادي الحر في لبنان.