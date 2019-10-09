النهار/ سركيس نعوم

استبعد أن تمد الدول العربية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد لبنان بالأموال إلاّ بشروط قاسية، مثل فرض تنفيذه إجراءات تقيد النظام المالي الليبرالي، وربما تؤدي إذا لزم الأمر إلى منع التحويل الحر للودائع إلى الخارج. ورأى أن خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية يحتاج من 3 إلى 10 سنوات.

الجمهورية/ طوني عيسى

كشف عن وجود معلومات تشير إلى أن واشنطن هي التي تشجع باريس على التشدد في ملف المساعدات المالية للبنان من أجل الضغط عليه كي يسير في نهج الشفافية والإصلاح بالإضافة لتجفيف مصادر "حزب الله" التمويلية. ولفت إلى أن لبنان يستخدم كل طاقاته وخبرته في مجال الحصول على المال واستجلاب ودائع مصرفية إلى لبنان أو شراء سندات خزينة أو إطلاق بعض المشاريع من أجل منع سقوط البلد والوصول إلى "الكارثة".

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إن كل لبناني يشعر بالقلق اليوم تجاه فرضية انهيار البلد اقتصادياً، وهذا القلق بالتأكيد لا تبدده التطمينات المتصلة بسلامة الوضع المالي، بل بات الوضع أشبه بنكسة سخيفة وموضوع سخرية من اللبنانيين. ورأى أن المجتمع الدولي اليوم أقل استعداداً لأن يكون سخيفاً في إنقاذ بلد مثل لبنان والتجربة اليونانية أكثر الأدلة وضوحاً على ذلك.