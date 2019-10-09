The Guardian

الرئيس الإكوادوري ينقل مقر الحكومة إلى خارج العاصمة مع اشتداد حدة التظاهرات وتدفق المتظاهرين إليها

تجمع الآلاف من المتظاهرين من السكان الأصليين في العاصمة الإكوادورية بعد المظاهرات المناهضة للحكومة والاشتباكات التي دفعت الرئيس إلى إخراج إدارته المحاصرة من العاصمة كيتو. بعد ظهر يوم الثلاثاء، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين خطوط الأمن وتوغلت لفترة قصيرة في البرلمان، قبل أن تطردهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. لم يكن المجلس النيابي منعقداً في ذاك الوقت. وفي أماكن أخرى، قام المتظاهرون المقنّعون والمسلّحين بالعصي بإلقاء الحجارة ومواجهة قوات الأمن التي ردّت بالغاز المسيل للدموع. ويبدو أن هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية والذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة في مأزق خطير فهو مشلول بسبب نقص وسائل النقل العامة والطرق المحاصرة ما ترك تأثيره على الاقتصاد الضعيف بالفعل.

وبدأت أعمال العنف منذ الأسبوع الماضي عندما أدى قرار لينين مورينو بخفض الدعم إلى زيادة حادة في أسعار الوقود. وقالت وزارة الطاقة إن العديد من آبار النفط توقف عن إنتاج ما مجموعه 65 ألف برميل يومياً لأن المحتجين استولوا على المنشآت. يوم الاثنين، تخلّت الشرطة عن مركبة مدرّعة بعد أن سيطر عليها المتظاهرين الذين أشعلوا فيها النار. وفي أماكن أخرى، حطّم مثيرو الشغب نوافذ السيارات، واقتحموا المتاجر وواجهوا قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود.

روسيا اليوم

"رويترز": الإمارات تسحب بعض قواتها من عدن باليمن مع قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة

قال مسؤولون وشهود عيان إن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال مسؤولان لوكالة "رويترز" إن رتلاً إماراتياً صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن. وقال 4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلاً كبيراً من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومتحدث باسم التحالف بعد على طلبات من "رويترز" للتعقيب. وتقترب الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات من إبرام اتفاق سينهي المواجهة في عدن، وسيشهد تولّي القوات السعودية المسؤولية مؤقتاً عن المدينة، حسبما أبلغت "رويترز" 4 مصادر مطّلعة على المفاوضات، في وقت سابق.

والمجلس الانتقالي الجنوبي جزء من التحالف الذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء، لكن الانفصاليين الذين يريدون الحكم الذاتي في الجنوب سيطروا على مقرات حكومية في عدن خلال شهر أغسطس الماضي.