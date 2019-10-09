الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري قبيل مغادرته أبو ظبي: لبنان كله مدعوم من الإمارات وتلقيت وعداً باستثمارات ومساعدات مالية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه "يعود إلى بيروت ولبنان كله مدعوماً من دولة الإمارات، وليس سعد الحريري، لأن الإمارات تريد للبنان أن يكون معافى وأن يعيش اللبنانيون بشكل جيد"، كاشفاً أن "هناك وعداً من الإماراتيين باستثمارات ومساعدات مالية للبنان، والعمل جار لحصولها". كلام الحريري جاء خلال دردشة مع الصحافيين أجراها قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية عائداً إلى بيروت، حيث التقى ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وترأس الوفد اللبناني إلى المؤتمر الاستثماري اللبناني-الإماراتي. ولفت إلى أن "العمل لا يزال جارياً مع الدولة الإماراتية من أجل دخولها في استثمارات في لبنان. في النهاية، الجو إيجابي جداً في هذا الاتجاه، ونحن من جهتنا علينا أن نقوم ببعض الأمور من أجل تشجيعهم على القدوم إلى لبنان والاستثمار فيه. وقريباً إن شاء الله سنسمع أخباراً جيدة في ما يخص الاستثمار ودعم لبنان واقتصاده".

وكالة الأناضول

البرلمان التركي يمدد تفويض العمليات العسكرية بسوريا والعراق

صادق البرلمان التركي، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام. وخلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، جرى تمديد التفويض لمدة عام اعتباراً من 30 تشرين الأول 2019.

وقدّمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

يأتي ذلك على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد. وشددت المذكرة على أن تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" و"ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا. كما لفتت المذكرة إلى قطع شوط هام في الجهود التي تبذلها تركيا مع الدول المعنية الأخرى، للوصول إلى سلام وحل دائم في سوريا، على أرضية اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع مسار أستانا.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا تحذر من تكرار تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي مثلما حدث في 2015

حذرت ألمانيا، من تكرار التدفق الفوضوي للمهاجرين الذي أخذ الاتحاد الأوروبي على حين غرة في 2015، ودقت اليونان وقبرص ناقوس الخطر من زيادة جديدة في عدد الوافدين من تركيا. ويجتمع وزراء من الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة الهجرة فيما أصبحت اليونان مرة أخرى البوابة الرئيسية لأوروبا للهاربين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة وصول نحو 45600 عن طريق البحر حتى الآن هذا العام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي لبحث التصعيد شمال شرقي سوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا على ضوء تأزم الوضع شمال شرقي البلاد. وأوضح أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن بدء عمل اللجنة الدستورية في سوريا، وتم التأكيد على أهمية تجنب أي أعمال تؤدي لعرقلة التسوية السلمية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدء العملية العسكرية شمالي سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.