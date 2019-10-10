لبنان الحر

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب وهبي قاطيشا، في تصريح تلفزيوني، أن "​قانون الانتخاب​ السابق لم نجرّبه إلا مرة واحدة"، متسائلًا: "هل يجوز صياغة قانون انتخاب لكل دورة؟"

صوت لبنان

سأل رئيس حزب ​الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، "لماذا حصر مناقشة القوانين الانتخابية العدة التي طرحت، بقانون واحد"؟ مشيراً في حديث تلفزيوني، إلى أن "الكتائب قدمت اقتراح قانون يقوم على الدائرة الواحدة، وتعتبره الأفضل تمثيلاً بين كل القوانين الأخرى".

radio orient

أعلنت منسقية "​تيار المستقبل​" في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ أنه "إزاء خوض عدد من بلدات البقاع الغربي (​جب جنين​ - ​حوش الحريمة​ - ​كفريا​) ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية الفرعية المقررة في 27 تشرين الأول الحالي، يهمنا التأكيد أن "تيار المستقبل" في البقاع الغربي، انطلاقاً من احترامه لإرادة العائلات وكل المواطنين، يشجع التوافق في البلدات الثلاث، وفي حال تعذر التوافق، لا يتبنى التيار أي ترشيح، ويقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويترك لمناصريه ومحازبيه حرية الترشح والاختيار، مع تمنياته بالتوفيق للجميع، لما فيه مصلحة البلدات الثلاث وأهلها الأعزاء".

اذاعة النور

أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح له، أن "صياغة ​قانون انتخاب​ جديد عنوانها أن يعرفوا النتيجة مسبقًا بنسبة 80 في المئة قبل أن يحدد المواطن خياره في صندوق الاقتراع".

صوت المدى

سأل عضو تكتل لبنان القوي النائب ​شامل روكز​، في حديث تلفزيوني، لماذا نغير ​قانون الانتخاب​ وهو باعتراف الجميع أعطى نتائج جيدة؟