النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يعيش إذا كان لبنان عدواً أو مخاصماً للدول العربية التي استطاعت أن تطور اقتصاداتها إلى مدى بعيد من دون حاجة ماسة إلى لبنان.

وأشارت إلى أن الدول العربية كما الدول الغربية تضغط على لبنان من أجل ألا يكون العطاء مجانياً من دون تغييرات جذرية اقتصادياً.

الأخبار/ ميسم رزق

تحدّثت عن اقتراح قانون الانتخاب الذي استكملته اللجان النيابية المشتركة أمس والذي تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير" مشيرةً أنّ الأجواء الأولية تفيد بأنّ هناك معارضة شديدة من قبل الكتل المسيحية، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ورأت أنّ الحماوة الانتخابية لا تزال حاضرة في أذهان القوى السياسية وأنّ بعض الكُتل النيابية تستشرس في الدفاع عن القانون الحالي.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال إن القرار بشأن الهبات المجانية غير متوافر لا في الخليج ولا لدى الدول المانحة، ويتعلق ذلك بقيام اللبنانيين بخطى الإصلاحات التي تستخدم فيها القطارة لتأتي المساعدات بمثلها فلا يقع لبنان ولا تذهب الهبات دون جدوى.

الديار/ بولا مراد

تحدّثت عن الأزمة الماليّة والاقتصاديّة ونقلت عن مصادر دبلوماسيّة قولها إنّ لبنان "مقبل على انفراجات ستتبلور في الأيام والأسابيع المقبلة، تنطلق من عوامل مهمّة للغاية تؤشّر إلى جنوح الوضع الإقليمي نحو التهدئة والبحث عن تسويات، تضع خارطة طريق لإنهاء أزمات المنطقة المتراكمة".

الديار / جاسم عجاقة

قالت إنّ بعض الاقتراحات التي تقدّمت بها بعض القوى السياسية وعلى رأسها إلغاء بعض المؤسسات، يُعقّد مسار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وبالتالي، يصعّب على الحكومة الالتزام بتاريخ 15 تشرين الأول لإرسال الموازنة إلى المجلس النيابي لافتاً إلى أنّ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية أصبحت ضرورة قصوى لتفادي الكارثة التي لا يُمكن الخروج منها إلا عبر تنفيذ الإصلاحات وتحرير الاستثمارات من مؤتمر سيدر.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إنّ الرئيس سعد الحريري ما زال يواصل جولاته على مختلف الدول العربية وزيارته الأخيرة للإمارات العربية ما زالت تتفاعل، كما نقل عن بعض المراقبين عدم تفاؤلهم بخروج لبنان معافى من أزماته الماليّة والاقتصاديّة البالغة الحدّة في ظل غياب المعالجات الصّحيحة التي تجنّب الوقوع في المحظور، وأبدوا تشاؤمهم من أزمة الدولار التي ما زال لبنان يعيش فصولاً منها بالرغم من بعض الإجراءات الخجولة التي اتّخذها حاكم مصرف لبنان والتي تهدف إلى لجم ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الليرة اللبنانيّة.

الشرق / تيريز القسيس صعب

تناولت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دولة الإمارات وقالت إنّ الأجواء التي رشحت عن هذه الزيارة إيجابيّة وقد تتبلور معالمها خلال الأيام المقبلة، خصوصاً وأنّ ما أعلنه رئيس دولة الإمارات "الشيخ زايد" من تعهد لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، قد تبدأ مفاعيله مع زيارة عدد من رجال الأعمال والمصرفيين الإماراتيين إلى لبنان قريباً.