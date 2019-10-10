The Washington Post

الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت مختبراً أفغانياً لصناعة المخدرات تتسبب بمقتل 30 مدنياً أفغانياً بحسب تقرير للأمم المتحدة

تسببت غارات جوية أميركية على منشأت تابعة لطالبان لتصنيع المخدرات بمقتل 30 مدنياً بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء في تقرير مفصّل حول هذه الحوادث. الجيش الأميركي اعترض على هذه المزاعم وقال إن جميع اللذين قُتلوا في الغارات كانوا من المقاتلين.

وأشارت المعلومات أن المختبرات المستهدفة كانت تصنّع مخدّر الميثامفيتامين، واعتبر الجيش الأميركي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص بالقوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان بأن العاملين في تلك المختبرات هم أهداف مشروعة كونهم مقاتلين تابعين لحركة "طالبان".

وتابع البيان قائلاً إن المعلومات التي قدمها تحقيق الأمم المتحدة والتحليل القانوني ومنهجية التحقيق لا يمكن الاعتماد عليها كونها تتكل على مصادر تملك دوافع متضاربة أو معارف محدودة.

وتعتبر الأمم المتحدة أنه بموجب القانون الدولي فإن المنشآت التي تسهم اقتصادياً أو مالياً في الجهود الحربية هي بمثابة أهداف مدنية ولذلك فإن الغارات التي استهدفت 60 موقعاً في محافظتي نمروز وفرح في غرب أفغانستان هي غارات ضد أهداف مدنية.

الخلاف المحيط بالغارات على مختبرات المخدرات يعكس صعوبة الفصل بين المدنيين والمقاتلين فيما يقاتل الجيش الأفغاني في معركة ضد المتمرّدين بدعم من الولايات المتحدة.

The Japan Times

الصناعات الأميركية في مجال الطاقة النووية وتعدين الأورانيوم تأمل بأن يطرح الرئيس ترامب خطة إنقاذية

تقدمت شركات تعدين الأورانيوم ومحطات الطاقة النووية بطلب إلى الرئيس ترامب لخفض الضرائب المفروضة عليها خاصة وأن إدارته أعلنت مراراً أنها تهدف إلى إعادة إحياء صناعة الأورانيوم في الولايات المتحدة من أجل تعزيز الأمن القومي للبلاد.

ومن المتوقع أن يستلم ترامب توصيات الخميس من مسؤولين عسكريين وفدراليين ومسؤولين في وكالة الأمن القومي من أجل إعادة إحياء صناعة تعدين الأورانيوم في الولايات المتحدة والتي تأخرت في وجه المنافسة العالمية وفي ظل تراجع أسعار الأورانيوم الخام عالمياً.

ويشكّل الأورانيوم مكوّناً أساسياً من الترسانة النووية للبلاد وهي مادة تُستعمل على متن الغواصات النووية وفي محطات الطاقة النووية. ويشتري مستخدمي الأورانيوم في الولايات المتحدة هذا المعدن بنسبة 10% من الولايات المتحدة بحسب ما أشارت إدارة معلومات الطاقة الفدرالية.

روسيا اليوم

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على أردوغان ووزراء أتراك بسبب العملية العسكرية في سوريا

أعد مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأميركي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، ليلة الخميس، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، ينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أميركية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".

كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.

وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوماً، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".

وتعليقاً على إعداد هذا المشروع، قال غراهام، الذي يمثل في الكونغرس ولاية كارولاينا الجنوبية وينتمي إلى الحزب الجمهوري: "يسرّني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعماً قوياً من كلا الحزبين".

وأضاف غراهام: "يؤمن معظم أعضاء الكونغرس بأن التخلي عن الأكراد، الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد داعش، سيمثل خطأ".