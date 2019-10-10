الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع داود أوضاع وزارة الثقافة ومع حسين حاجات عكار: التواصل مستمر لتوقيع اتفاقيات مع دول دعمت إنشاء أكاديمية التلاقي والحوار

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الإنجاز الذي تحقق بتصويت 165 دولة على إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في لبنان، يؤكد مرة جديدة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبدوره لتفاعل الحضارات والإثنيات والطوائف والمذاهب"، مشيراً إلى أن "هذه الثقة تحمل لبنان مسؤولية كبيرة بضرورة المحافظة عليها وتطويرها باستمرار". وأشار الرئيس عون إلى أن "الخطوات التنفيذية لإنشاء الأكاديمية بدأت بعد قرار الأمم المتحدة، وهي تشمل النواحي القانونية واللوجستية والإدارية والأكاديمية، فيما يستمر التواصل مع الدول التي دعمت المبادرة اللبنانية والتي زاد عددها عن 176 دولة، وذلك بهدف توقيع اتفاقيات مشتركة معها". كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود الذي أطلع رئيس الجمهورية على أوضاع وزارته والمشاريع التي ينوي تنفيذها لمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير التي تبدأ فعاليتها أول كانون الثاني 2020 وتستمر حتى 31 كانون الأول من السنة نفسها".

وكالة الأناضول

أردوغان يترأس اجتماعاً تنسيقياً حول عملية "نبع السلام"

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعاً أمنياً بحضور كبار المسؤوليين المعنيين، للاطلاع على تطورات عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا. وأوضح مراسل الأناضول، الأربعاء، أن الاجتماع جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ووزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، وغيره من المعنيين. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكالة أنباء رويترز

وزيرة الدفاع الفرنسية تقول الهجوم التركي في سوريا يجب أن يتوقف

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على حسابها بموقع تويتر إن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا خطير وينبغي أن يتوقف. وهاجمت تركيا مواقع لفصائل كردية مسلحة بشمال شرق سوريا يوم الأربعاء وقصفتها بالطائرات والمدفعية في عملية عسكرية عبر الحدود بعد أيام من انسحاب قوات أمريكية من المنطقة. وقالت الوزيرة إن الهجوم ”خطير على أمن الأكراد. خطير لأنه يفيد الدولة الإسلامية التي نحاربها منذ خمسة أعوام. يجب أن يتوقف“.