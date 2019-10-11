فرق الفورمولا واحد غير متفقة بشأن صيغة محركات ما بعد 2024

يتباحث القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد في الواجهة التي على الرياضة اتّباعها على صعيد وحدات الطاقة لما بعد موسم 2024، حيث تضغط رينو لزيارة التعويل على المحركات الكهربائية، بينما تحرص مرسيدس على البقاء مع المعادلة الحالية.

الشرق:7/10/2019

ديوكوفيتش ملك طوكيو وأوساكا بطلة بيكين

أحرز المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب دورة طوكيو اليابانية في كرة المضرب، بفوز سهل على الأسترالي جون ميلمان بنتيجة 6-3 و6-2، في أول منافسة يخوضها بعد ابتعاده لأسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.

الشرق:7/10/2019

ماركيز يتوج في تايلاند

أحرز الإسباني مارك ماركيز (هوندا) لقبه السادس في الدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، بفوزه في جائزة تايلاند الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم 2019.

الجمهورية:8/10/2019

تغريدة "تولّع" عالم كرة السلّة

دفعت تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس دعماً للإحتجاجات في هونغ كونغ، نجم الفريق جيمس هاردن إلى الإعتذار من الصين خشية خسارة قاعدة جماهريّة ودعم الرعاة، بينما وجدت كرة السلة الأميركيّة نفسها في موقف دفاعي إزاء سوق أساسيّة بالنسبة إليها.

الجمهوريّة: 8/10/2019

هاورد يعتزل اللعب عن 40 عاما

وضع الحارس الدولي الأميركي السابق تيم هاورد حداًّ لمسيرته الكرويّة عن 40 عاماً، عقب انتهاء الموسم المنتظم من الدوري الأميركي بحلول فريقه كولورادو رابيدز ثامناً في المنطقة الغربيّة. وأنهى الحارس السابق لمانشستر يونايتد وإفرتون الإنكليزيّين مسيرته الأحد بخسارة كولورادو رابيدز أمام لوس أنجليس، أف سي 3-1 في مبارته ال102 بقميص هذا النادي الذي دافع عن ألوانه ل3 مواسم.

نداء الوطن 9/10/2019

ليون يعزل سيلفينيو واسبانيول يقيل غاييغو

أعلن نادي الفرنسي عزل مدربه البرازيلي سيلفينيو على خلفية النتائج السيئة للفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا، أدّت الى احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي.

نداء الوطن 9/10/2019

تورونتو يمدّد عقد لاوري.

توصّل اللاعب كايل لاوري الى اتفاق مع فريقه تورونتو رابتورز بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، لتمديد عقده لعام واحد لقاء مبلغ قدر بــــ 31 مليون دولار.

الجمهورية:10/10/2019

ديمبيلي يغيب عن الكلاسيكو... وبرشلونة يستأنف

سيغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عن مباراة الكلاسيكو التي تجمع فريقه بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الاسباني أواخر الشهر الحالي بعد إيقافه مبارتين من قبل الإتحاد المحلي.