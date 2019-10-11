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الحدث في شمال سوريا والقوات التركية تواصل توغلها مصممة على الانتشار في أكثر من مئة وعشرين كيلومتراً عرضاً وبعمق ثلاثين كيلومتراً وسط بيانات ومواقف في عدد من دول العالم تستنكر العملية العسكرية الواسعة التي قال أردوغان إنها لإيجاد منطقة آمنة ولمواجهة الإرهابيين من الأكراد متعهداً الحفاظ على المدنيين من كل الطوائف والمذاهب.

المنار

من تل أبيض ورأس العين السوريتين، إلى كل العيون اللبنانية المرتقبة اختراقاً ما في جدران الأزمة، تركز المشهد اليوم، فالصورتان على اختلافهما ضمن مكوّنات ما يرتسم في المنطقة.

nbn

كل المواضيع التي يدور الوضع الداخلي في فلكها ولا سيما الموازنة والوضعين المالي والنقدي إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة، شكلت محور البحث خلال جلسة وصفت بالممتازة وجمعت الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في قصر بعبدا.

mtv

دخلت الحكومة جدياً في الأمتار الأخيرة الفاصلة عن إنجاز موازنة 2020، تحركها جملة استحقاقات ضاغطة، تبدأ بقرب انتهاء المهلة الزمنية الدستورية وبارتفاع منسوب الحاجات الاجتماعية والاحتجاجات المتصاعدة على العسر الاقتصادي والمالي والتمويني، ولا تنتهي بالضغوط الدولية والعربية على لبنان كي يمارس حمية إصلاحية طال انتظارها.

NTV

مع فتح معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق، كان باسيل يشق معبراً لعودة العلاقات بفرعها الاقتصادي، ويطرح على مجلس الوزراء المبادرة بخطوة واحدة تقضي بعدم الاكتفاء بزيارات وزارية تحت طائلة المسؤولية الفردية، بل بوفد وزاري تكلفه الدولة اللبنانية بحث مسألة الاستفادة المحلية من خفض الرسوم على الشاحنات والبضائع.

OTV

من أبرز المفارقات في لبنان 2019، أن الجميع يقرّ بالأزمة ويدرك أسبابها، غير أن هذا الجميع هو ذاته يعطل كل الحلول، لغاية في نفس معرقل.

LBC

ما وصلت "اللقمة للتم"... فالرغيف لن يتوافر للمواطن يوم الإثنين لأن الأفران ستكون في إضراب، أما لماذا؟ فلأن الأفران تبيع الخبز بالليرة اللبنانية وتسدد سعر الطحين بالدولار، ولا تستطيع تأمين الدولار.

إنها الدوامة التي تتوسع دائرتها: من المحروقات إلى الدواء إلى القمح إلى الرغيف، والبقية قد تأتي... الرغيف الذي لم ينقطع في الحرب هل يعقل أن ينقطع في السلم؟

الميادين

أكد مراسلنا أنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن استهداف ​مطار القامشلي​ الدولي.

وأشار إلى أن قوات النظام التركي تعتدي بالصواريخ على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

الجزيرة

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ​العراقية ​اللواء​ تحسين الخفاجي، "عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية لمرقد الحسين بن علي في ​كربلاء​"، مشيراً إلى أن "الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل ​القوات​ الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية، ومسؤولية حماية الزائرين مسؤوليتنا نحن".

العربية

أوضح سكرتير الرئيس المصري الأسبق ​حسني مبارك​، ​مصطفى الفقي​ أن "بطاريات ​الصواريخ​ الإسرائيلية تحيط بجدران "​سد النهضة​" لحمايته، مشيراً إلى أن "إسرائيل وراء فشل المفاوضات"، مؤكداً أن "سد النهضة ليس مشروعاً تنموياً ولكنه عمل كيدي سياسي، وإسرائيل هي التي تقوّي ​إثيوبيا​".