لبنان الحر

التقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ في زيارة تعارف وبحثت معه الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

صوت لبنان

شدد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ على أن "التنمية المستدامة وتطور المجتمع أمر أساسي في مسيرتنا ونضالنا السياسي والاجتماعي"، مشيراً إلى أنه "كل سنة في ​لبنان​ هناك الآلاف الذين يتوفون كان من الممكن إنقاذهم لو كان هناك توعية كافية على ​التبرع بالأعضاء​ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأحياء الذين هم بحاجة إلى أعضاء، وإن إنقاذ حياة الإنسان هو أساس نضالنا وعملنا في ​حزب الكتائب​، فنحن نريد العيش بكرامة ونريد بلداً حراً مستقلاً من أجل أن يتمكن الإنسان من العيش فيه بكرامة، فالنسبة إلينا كل شيء يرتكز على الإنسان وكم بالحري حياة الإنسان التي يجب أن تكون أولوية لدى أي دولة أو حزب أو جمعية".

radio orient

التقت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، في مكتبها بوسط ​بيروت​، منسق "​تيار المستقبل​" في بيروت الدكتور سامر سوبرة، وتمّ البحث في شؤون العاصمة وأهلها.

واطّلعت الطبش منه على "ملف توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف في منطقة ​رأس النبع​، لا سيما أنّ المبنى المَنوي هدمه لإنجاز أعمال التوسعة غير مُصنّف ضمن الأبنية الأثرية". ووعدَت بـ"متابعة الملف مع المعنيّين لإعطاء الرخصة والبدء بأعمال التوسعة في أسرع وقت ممكن، لما ينعكس إيجابًا على المصلّين من أهل المنطقة وخارجها".

اذاعة النور

أكّد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له، أن "هجوم تركيا على ​أكراد سوريا​ واستنكار أوروبي وعربي، والمتقاتلون هنا والمستنكرون هناك في حضن ​أميركا​، تآمروا لتدمير سوريا منذ ٢٠١١ ومعهم النصرة والدواعش، اليوم يقتلون بعضهم بعضًا في شمال سوريا، لماذا؟ ضاعت الطاسة عند الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، فضاعوا... والنارُ تأكُلُ بعضَها، إنْ لمْ تجِدْ ما تأكُلُهْ".

صوت المدى

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح له، أن "دولة الانتظام العام لم تنتظم ولن يطول الوقت لمزيد من اللعب على حافة الهاوية لأن النتائج واضحة بالأرقام الفاضحة. إن تضحك على الناس بمال الديون المتراكمة فهذا شأن من يأتمنك ويصدقك، أما نحن فلا تشتر الوقت معنا ولا الصمت بالإغراء كالسم على شفاه الشعب المحكوم بالموت، اضحك على نفسك".