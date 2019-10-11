"الشرق الأوسط" يقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ بزيارة رسمية إلى تركيا اليوم حيث يجري مباحثات مع المسؤولين الأتراك تتناول العلاقات بين تركيا والناتو والتطورات عقب حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، بالإضافة إلى التطورات في سوريا وعملية نبع السلام العسكرية.

"الشرق الأوسط" تراجع رئيس الإكوادور لينين مورينو عن مواقفه المتشددة التي كان أعلنها مطلع هذا الأسبوع عندما أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول حول المباني الرسمية، وقرر مورينو العودة إلى العاصمة كيتو وقبوله وساطة دولية لفتح حوار مع السكان الأصليين.

"الجمهورية" تعهدت المستشارة الألمانية أنغلا ميركل أمس، مواجهة التطرف اليميني بكل حزم وذلك غداة اعتداء فاشل استهدف كنيساً يهودياً في مدينة هاله في شرق البلاد، وبيّنت التحقيقات أن المعتدي كان يهدف إلى ارتكاب مجزرة بين يهود ألمانيا.

"الشرق الأوسط" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن الجيش الأميركي نقل اثنين من العناصر الخطرة في داعش.