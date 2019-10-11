"النهار" خاضت قوات سوريا الديمقراطية أمس اشتباكات عنيفة لمنع القوات التركية من التقدم في مناطق سيطرتها بشمال شرق البلاد، غداة بدء أنقرة هجوماً واسعاً دفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح.

"النهار" هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا مجدداً قائلاً: أنا أراقبكم عن كثب وسأضرب مالياً إذا لم تلتزموا بقواعد اللعبة، مضيفاً أن تركيا تخطط منذ زمن طويل للهجوم على الأكراد، مؤكداً عدم وجود جنود أميركيين في أي مكان قريب من منطقة الهجوم.

"النهار" عبّرت إيران أمس عن قلقها إزاء تداعيات هذه العملية على الصعيد الإنساني وشدّدت على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وانسحاب الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الأراضي السورية.

"النهار" قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينخ شوانغ إن الصين تعتقد دائماً أنه يتعيّن احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والحفاظ عليها، مضيفاً أن على المجتمع الدولي أن يتفادى دائماً المزيد من عوامل تعقيد الوضع.

"النهار" دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى أن تنهي في أسرع وقت هجومها في سوريا منبّهاً إياها إلى خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته.

"الجمهورية" أفشلت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين في شمال سوريا هجوماً لمجموعة مسلحة من داعش على المدنيين واعتقلت الخلية المؤلفة من 5 مسلحين.

"الشرق الأوسط" هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية بفتح أبواب تركيا أمام اللاجئين السوريين للتدفق عليها إذا لم تتوقف العملية التركية في شرق الفرات.

"الشرق الأوسط" قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنّ الاعتداء التركي على الأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

"الشرق الأوسط" يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين المقبل إلى السعودية حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

"الشرق الأوسط" التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتم البحث في آخر مستجدات المنطقة.

"الشرق الأوسط" رأى وزير الخارجية سيرغي لافروف أنّ المخرج من الوضع الراهن في سوريا يكمن في العودة إلى اتفاق أضنة.