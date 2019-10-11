النهار/ رضوان عقيل

توقع أن تكون الهوّة إلى اتساع بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خصوصاً بعد موافقه القاسية التي يطلقها من كندا ومناقشة فريقه الوزاري مندرجات الموازنة والتلويح بعدم المساهمة في إقرارها.

النهار/ إميل خوري

تحدث عن وجود أصوات تطالب بتأليف حكومة اختصاصيين بدل الحكومة الحالية، لأن حكومة الاختصاصيين هي القادرة على تحقيق إنجازات يستطيع العهد أن يتباهى بها.

وسأل ما العمل إذا لم تنجح الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

الأخبار/ رضوان مرتضى

تناول موضوع صدور حكم مجلس تأديب القضاة بتبرئة القاضي رامي عبد الله من الاتهامات الموجّهة ضده في قضايا فساد، إلا أنّ وزير العدل "ألبيرت سرحان" يرفض إعادته إلى مركز عمله كمحامٍ عام في جبل لبنان بذريعة انتظار انتهاء مهلة استئناف هيئة التفتيش القضائي الحكم، المحددة بـ15 يوماً. ورغم أنّ الاستئناف، إن وقع، لا ينسف الحكم قبل نطق المحكمة بخلافه، بل يُعيد الوضع إلى ما كان قائماً عليه مع طلب هيئة التفتيش إحالة القاضي إلى مجلس التأديب، لتُصبح وضعيته مماثلة لوضعية القاضي الممنوع كف يده.

الأخبار/ حسن عليق

قال إنّ القضاء الفرنسي أفرج أمس عن اللبناني مازن الأتات، الموقوف منذ عام بطلب من السلطات الأميركية، والغريب في الأمر أنّ وزارة الخارجية اللبنانية لم تبذل أي جهد للدفاع عن حقوق المواطن اللبناني الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية، والذي اتُهم بمخالفة العقوبات الأميركية على روسيا وسوريا وحزب الله، مضيفاً أنّه لولا تدخّل الأمن العام اللبناني، لكان طال توقيفه أكثر. وعلّق قائلاً: يكفي أن تتخيل وزارة خارجيتنا الأمر معكوساً ما الذي كان سيفعله إيمانويل ماكرون وبرنارد إيميه؟

البناء/ خالد الداعوق:

تساءل: أين الصعوبة في جعل كلّ المناقصات تخضع للرقابة المسبقة؟ أم أنّ هناك من يريد الاستمرار في إعطاء المحاسيب تلزيمات بالملايين وبأرقام مضخمة جداً؟ وختم بالقول لا بدّ من رفع الصوت عالياً في وجه المعنيين والقول إننا نرفض أيّ زيادة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة عبر الغرامات والرسوم وغيرها ومؤكّداً على أنّ الشعب لن يدفع ثمن الفساد والهدر والسرقات، وأنّ من يجب أن يدفع الثمن هم الذين سرقوا وهدروا ومارسوا كلّ أنواع الفساد حتى وصلنا إلى هذا القعر.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن لبنان متجه إلى خيارات جديدة يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي وتلوح مؤشراتها بالتحضير لمفاوضات الترسيم مع إسرائيل بالتوازي مع دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، وهذا الأمر لا يمكن أن يمرّ من دون إشارة مرور أميركية لها ثمنها.

وقال إن الدرس الكردي للبنان هو إنه عند تغيير الدول احفظ رأسك أي أن الدول تتغير باستمرار وعلى لبنان أن يضع نفسه على أجندة المصالح ليحافظ على وجوده.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

تناول اللقاء الذي جرى بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والذي حمل أبعاداً محلية واستراتيجية ونقل عن مصادر وزاريّة قولها بأنّ الرئيس بري اضطر من خلال زيارته إلى إبلاغ الرئيس عون بضرورة عدم المغامرة في إرسال "رسائل" سلبية إلى المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنّه لمس تأييداً من الرئاسة الأولى حيال ذلك، وتمّ الاتفاق بممارسة أقصى الضغوط على الحكومة لإقرار الموازنة في موعدها.

اللواء/ نجوى رمضان

تحدّثت عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلد، ورأت أنّه في تلك الأجواء علينا أن نتضامن لنكون جبهة إنقاذ حقيقيّة لإيجاد الحلول المناسبة في ظل الأزمة المعيشيّة التي يعاني منها اللبنانيين، ودعت إلى توحيد الصفوف وتضافر الجهود مشيرةً إلى أن هذه هي الغاية المطلوبة اليوم.

الشرق / ميرفت سيوفي

تناولت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أبو ظبي وقالت: إنّ هناك رغبة إماراتية في مساعدة لبنان بإعادة الحياة الاقتصادية إليه، ولفتت أنّ دولة الامارات تتفهّم ظروف لبنان وتبادر إلى دعمه معتمدةً على نظرة جديدة إلى مفهوم العلاقة بين الدول، ورأت أنّ هناك نوع من المساعدات القائمة على مشاريع مشتركة توفّر فرص عمل للّبنانيين وتستفيد منها الإمارات في الوقت عينه. ومن بين تلك المشاريع استثمارات في الأمن الغذائي الإماراتي وصولاً إلى مجال الطاقة، فضلاً عن الاستثمار في مجال حقول الغاز المكتشفة قبالة الشاطئ اللبناني.