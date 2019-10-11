The Guardian

الولايات المتحدة تحذر تركيا من خطوط حمر مع ارتفاع أعداد الضحايا خلال الهجوم على سوريا

وضعت الولايات المتحدة خطوطاً حُمر أمام الهجوم التركي في سوريا الذي يمكن أن يتسبب بفرض عقوبات على أنقرة بسبب تهم "التطهير العرقي" وإطلاق النار والقصف العشوائي الذي يستهدف مدنيين.

وأدان مسؤول أميركي رفيع المستوى يوم الخميس الاجتياح التركي واعتبر أنه "يعرّض للخطر حلفاءنا في القتال ضد الإرهاب إضافة إلى تسبب هذه المعارك بزعزعة الأمن في المنطقة بأسرها".

وأشارت عدة تقارير أمنية إلى أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع في اليوم الثاني من الاجتياح نتيجة لقصف مناطق سكنية على طول الحدود التركية – السورية.

ولم تتضح حتى الساعة الحدود التي وضعتها الولايات المتحدة قبل فرض العقوبات نظراً إلى الإشارات المتضاربة التي وجّهها ترامب وإدارته خلال الأيام الماضية.

وجاءت هذه التعليقات بعد تهديد أطلقه الرئيس التركي أردوغان بـ"فتح الأبواب" أمام اللاجئين السوريين للهجرة إلى أوروبا إذا صنّف قادة القارة الأوروبية العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا على أنها "احتلال".

The Guardian

بوريس جونسون وليو فارادكار يقولان إنهما "يريان طريقاً مفتوحاً" أمام التوصل إلى اتفاقية حول "بريكست"

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار على أنه تم فتح كوّة في جدار التوصّل إلى اتفاق حول "بريكست" مفاجئين المسؤولين الأوروبيين المشككين بالتقييم المتفائل الذي صدر بعد أكثر من 3 ساعات من المحادثات بين الرجلين.

واستضاف رئيس الوزراء البريطاني نظيره الإيرلندي في منزل ريفي في شمال شرق إنكلترا الخميس لإجراء محادثات كان يُتوقع أن تفشل. إلا أنه بعد انتهاء المحادثات خرج الرجلان مع رسمهما صورة أكثر تفاؤلاً، مشيران إلى أنه من الممكن كسر الجمود في محادثات "بريكست" بحلول نهاية الشهر.

وأصدر الرجلان بياناً مشتركاً في نهاية المحادثات إلا أن فارادكار قال لاحقاً "بأن تحديات كبيرة ما زالت تقف عائقاً رغم وضع الأطر الأساسية لاتفاق قبل انعقاد القمة التي ستجمع القادة الأوروبيين في الأسبوع المقبل".

وجاء كلام فارادكار الحار هذا بعد أن قال منذ بضع أيام إن إمكانية التوصّل إلى اتفاق أمر بالغ الصعوبة، وأشار حينها إلى أنه سيكون على جونسون اتخاذ تدابير في شؤون تتعلق بالجمارك وحول قبول إيرلندا الشمالية بمخططات "بريكست".

ورفضت "داونينغ ستريت" التعليق حول ما إذا كان جونسون قد غيّر مواقفه بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق مع الطرف الإيرلندي.

روسيا اليوم

تم اعتقاله وفق سيناريو أميركي مجرّب... هاكر روسي يقبع في سجن إسرائيلي منذ 4 سنوات

تطالب روسيا، السلطات الإسرائيلية، منذ أربع سنوات تقريباً، بتسليمها المواطن الروسي أليكسي بيركوف (29 عاماً)، الملاحق في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال.

في حديث مع RT قال بيركوف، إن المحكمة العليا الإسرائيلية اتخذت قرار تسليمه للولايات المتحدة، لكن القرار لم يصبح ساري المفعول بعد – يجب أن يوقع من قبل وزير العدل الإسرائيلي. وهناك أمل بأن تتم مبادلة بيركوف، بمواطن إسرائيلي معتقل في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

تم اعتقال بيركوف، عام 2015، في المطار الإسرائيلي عند محاولته المغادرة إلى وطنه مع صديقته. وجرى الاعتقال بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال بيركوف: "تم اعتقالي، وفقاً لمخطط أمريكي مجرّب، خلال الأيام الثمانية التي قضيتها في إسرائيل، قام الأميركيون بإضافة اسمي إلى قائمة الإنتربول، وبعد ذلك تمت عملية اختطافي في المطار".

وتتهم السلطات الأميركية، الشاب الروسي بممارسة القرصنة الإلكترونية، ويؤكد بيركوف، أنه لم يكن يعلم أنه مطلوب من جانب السلطات الأميركية، عبر الإنتربول.

وأشار بيركوف، إلى أن الإسرائيليين لم يسمحوا له بمقابلة القنصل الروسي، وفقط تم إبلاغه بأنه متهم بالاحتيال العقاري في الولايات المتحدة. ولكن لاحقاً، اتهمه الأميركيون، بالتورّط في تسريب المعلومات والهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الكمبيوتر. ووُجهت ضده خمس تهم".

وقال بيركوف، إنه، كان يعيش في بطرسبورغ وعمل كمبرمج مستقل، وأضاف: "أنا شخص عادي. عملت في مجال البرمجة وأمن الكمبيوتر. بالفعل، سابقاً، كانت لدي اتصالات بأشخاص قد يكونوا من الهاكرز. ولكني شخصياً، لم أرتكب أي جريمة. لا علاقة لي بتاتاً بـ99% من مواد التهم الموجهة ضدي".

ونوّه بيركوف، بالظروف المريحة التي رافقته في السجن الإسرائيلي، وخاصة خلال الأشهر الأولى بعد توقيفه. وقال بيركوف، إنه مستعد للمثول أمام القضاء الروسي، وإنه كتب 4 اعترافات طوعية سرد فيها، أسباب ملاحقة الأميركيين له. وأضاف: "لتقم السلطات الروسية والمحكمة بالنظر في قضيتي، وإذا اعتبروني مذنباً، فأنا مستعد للعقاب".

الملفت للنظر، أن المحاكم الإسرائيلية، لم تنظر حتى الآن في طلب الترحيل الروسي، وبيركوف على ثقة، بأن الضغط الأميركي وراء ذلك.