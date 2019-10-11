الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: ليع المجتمع الدولي خطورة تهديد اسرائيل لامننا واستقرارنا والتطورات العسكرية على الحدود السورية التركية تشكل تطورا خطيرا

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، فيما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين في سابقة خطيرة منذ وقف اطلاق النار بعد عدوان تموز 2006".

واكد الرئيس عون ان "اسرائيل كانت المبادرة دائما منذ العام 1978 وحتى الامس القريب الى الاعتداء على لبنان"، مشددا على ان "لبنان الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في ان يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به اسرائيل من تهديد للامن والاستقرار على الحدود اللبنانية".المناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

بريطانيا: تركيا قدمت ضمانات باحترام القانون الدولي بـ"نبع السلام"

أكدت بريطانيا، أن تركيا قدمت ضمانات تتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها أنقرة ضد مواقع منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، قبيل مشاركتها في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي.

وكالة فرنس برس

جونسون ونظيره الايرلندي يريان "طريقا نحو اتفاق محتمل" حول بريكست

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الايرلندي ليو فارادكار انهما يريان "طريقا نحو اتفاق محتمل" حول بريكست، من دون ان يشرحا كيف سيعملان لاخراج المفاوضات من المأزق قبل اقل من ثلاثة اسابيع من موعد الاستحقاق.

ورغم ايام من المحادثات التقنية حول الحدود الايرلندية من دون تحقيق تقدم يذكر، اعلن المسؤولان في بيان مشترك اثر لقاء في بركنهيد (شمال غرب انكلترا) قرب ليفربول انهما "لا يزالان يؤمنان بان (بلوغ) اتفاق هو في صالح الجميع".

وكالة أنباء شينخوا

البحرين والسعودية تختتمان تمرينا بحريا مشتركا لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

أنهت البحرين والسعودية تمرينا بحريا مشتركا لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

ونفذ سلاح البحرية الملكي البحريني، والقوات البحرية الملكية السعودية "المرحلة النهائية للتمرين البحري الثنائي في مياه الخليج العربي ويأتي هذا التمرين بعد تعرض ناقلات نفط في الخليج لسلسلة هجمات في الآونة الأخيرة

وقعت مع تزايد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.