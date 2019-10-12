TL

في لبنان موفدان بريطاني واردني..

الاول ركز قبل مغادرته بيروت هذا المساء على ملف النازحين ودعم لبنان..

والثاني بحث آليات تفعيل التبادل التجاري وتنشيط العبور بين البلدين.

المنار

في تداعيات الازمة الداخلية، ثمة من يصر على سكب البنزين فوق نيران الازمة، والمحترق الوحيد، المواطن، الواقع بين التجار والدولة.. عادت الطوابير امام محطات الوقود، وسيتكرر المشهد امام الافران، وليس امام الدولة من خيارات ولا اجراءات الى الآن، فهي من سلم رقاب الناس لهؤلاء، يوم استقالت من مهام استيراد النفط والقمح ومعهما الدواء، ثلاثي الامن الاجتماعي في اي بلد بالعالم.

وفيما الازمة تتمدد، والاقتصاد يواصل الانكماش، لا زال البعض السياسي منكمشا على نفسه، معلقا البلد على مكابراته السياسية.

nbn

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد أنه تم التوضيح لكل الجهات آلية التعميم معلنا عدم وجود أي تعديل عليه. في المقابل نقابة أصحاب محطات المحروقات فاجأت اللبنانيين مجددا بقرار الإضراب ما تسبب بزحمة اصطف فيها المواطنون في طوابير للحصول على البنزين.

هذه الخطوة سبقت تنفيذ قرار اتحاد نقابات المخابز والأفران بإعلان الإضراب الاثنين المقبل وهو يعقد العزم على إبقائه إضرابا مفتوحا إذا لم تلب مطالبه.

mtv

نتائج زيارة رئيس مجلس النواب لرئيس الجمهورية أمس بدأت تتظهر اليوم. فالرئيس بري أجَل جلسة تفسير المادة 95 من الدستور المحددة في 17 الجاري الى السابع والعشرين من الشهر المقبل. والقصد من التأجيل، على الارجح، التوصل الى حل على البارد، والحجة موجودة وتتمثل بالاوضاع الاقتصادية المالية والاجتماعية الضاغطة.

NTV

ما دامت دول عربية وبينها السعودية قد دانت التوغل التركي في سوريا .. وما دام هذا التوغل لا اسم له سوى "احتلال" فإن أبسط قرار يتوقع صدوره عن وزراء الخارجية العرب هو إدانة هذا الاحتلال .. وبالتالي استرجاع سوريا الى أحضان العرب .

OTV

في القداس المركزي الذي يقام الأحد في الحدت، تماما كما في عشرات القداديس في لبنان وبلدان الانتشار، سواء المنظمة من التيار الوطني الحر او من رفاق الشهداء، والتي من المرتقب أن يشارك فيها الآلاف في الوطن وحول العالم، في مناسبة وطنية أكثر منها حزبية، الصلاة ستكون واحدة من أجل جميع الشهداء... والرسالة ايضا ستكون واحدة، باسم جميع الشهداء: نحن قوم نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، فكيف نيأس ونحن أحياء؟

LBC

قبل كل هذه التفاصيل، لافت كان الإجتماع الليلي بين السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل، سواء في توقيته أو في مضمونه ... الاجتماع استغرق سبع ساعات ونصف الساعة، وجرت فيه مكاشفة صريحة لكل الملفات، فكان اتفاق على ضبط الوضع الإقتصادي، وضرورة العمل على زيادة موارد الدولة، ومقاومة الفساد، وعلم ان الوزير باسيل قارب كل الملفات المطروحة التي لقيت تجاوبا من السيد نصرالله.

الميادين

لفت الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)" ​ينس ستولتنبرغ​، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في ​إسطنبول​، إلى "أنّني أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن العمليّة العسكريّة التركيّة ضدّ الفصائل الكرديّة في ​سوريا​، وخطر تسبّبها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة".

الجزيرة

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو أن "فرض ​عقوبات​ أوروبية على ​تركيا​ سيكون مطروحا على طاولة قمة الاتحاد الأسبوع المقبل".

العربية

أعلن مسؤول أميركي كبير ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كلّف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين ​أنقرة​ و​الأكراد​، في محاولة لإنهاء الهجوم التركي على شمال ​سوريا​، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.