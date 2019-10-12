لبنان الحر

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في كلمة له خلال ​مؤتمر​ شبكة ICC FRAUDNET، أننا "نعمل على ألا تكون ​المصارف​ ممراً لعمليات فساد".

صوت لبنان

التقى رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​، ضمن سلسلة لقاءاته في ​موسكو​، نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ​ألكسندر فومين​ في مقر وزارة الدفاع، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، مستشار أرسلان المحامي فرحان أبو حسن وعضو المجلس السياسي مسؤول الملف الروسي في الحزب محمد المهتار.

radio orient

لفتت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة ​بهية الحريري​، إلى أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ مسؤولة عن الكشف المبكر عن المهارات والمواهب لدى الأجيال الصاعدة، ومساعدتها لتستطيع النجاح"، مشدّدةً على أنّه "لا بدّ من إيجاد صيغة تعاون وثيقة بين الوزارات والمراكز المعنيّة في هذا الإطار".

اذاعة النور

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ أن "المرضى التابعين للضمان الاجتماعي وشركات ​التأمين​ يتخلون عنه في الكثير من العلاجات والعمليات، وهناك الكثير من الأمور لا يغطيها ​الضمان الاجتماعي​ للمريض تتحمل نفقته ​وزارة الصحة​، وبالتالي نحن نغطي نصف الشعب اللبناني".

صوت المدى

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ تعليقاً على زيارة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ للرئيس ميشال عون إلى أن "عون وبري وضعا اصبعهما على الجرح بما خص ضرورة الاسراع في بت الاصلاحات المطلوبة من أجل اخراج البلد من الازمة، وهما لن يقفا متفرجين أمام أي تباطؤ يحصل".