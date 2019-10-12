كشف يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، أن قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، غير مدرج بعد على قائمة التصفيات الخاصة بـ"الموساد". وقال أن سليماني "لم يرتكب بعد الخطأ الذي سيدخله قائمة أهداف "الموساد"، لكنه يدرك جيداً أن اغتياله ليس أمراً مستحيلاً.

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، إن حركة حماس قررت إخفاء عمليات الاغتيال، التي استهدفت كبار قادتها في أنحاء العالم. وأن حركة حماس لا تسارع إلى اتهام إسرائيل بالمسؤولية عنها. وقال إن طهران لم تتخل عن سعيها للحصول على قدرة نووية عسكرية، وإسرائيل ستبذل قصارى جهودها لإحباط هذا المشروع، وكافة الخيارات مطروحة على الطاولة بهذا الصدد.

قررت حكومة إسرائيل نشر المئات من عناصر الشرطة بشكل دائم في المدن والقرى العربية، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية على تقاعس السلطات عن التعامل مع ارتفاع وتيرة العنف والجريمة فيها.

رجحت مصادر مطلعة على جلسات الاستماع في ملفات الفساد المنسوبة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يتم إلغاء تهمة الرشوة الموجهة في إطار "الملف 4000"، المتعلق بالاشتباه بمنح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها، حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.

قالت "معاريف" إن طاقم المحامين الذين تم استقدامهم من الولايات المتحدة للدفاع عن نتنياهو، أثروا على موقف الادعاء، خلال جلسة الاستماع.

رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنه "يوجد شيء مبالغ فيه، وحتى اصطناعي، بالتزعزع الأخلاقي الذي ينتاب الآن السياسيين والصحافيين، في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، إثر قرار الرئيس دونالد ترامب بالتخلي عن الأكراد وإخلاء الجنود الأميركيين من شمال شرق سورية، كي يسمح بالغزو التركي". وأضاف هرئيل "أولاً، من السخافة قياس ترامب بأدوات أخلاقية. وبنظرة خاطفة إلى سيرته، ينبغي أن تقول لنا أن هذا شخص لن يتردد في طعن حلفائه وبعد ذلك يكذب دون أن يرجف له جفن.