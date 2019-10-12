أعلن (البنتاغون) عزمه تعزيز قواته في السعوديّة بثلاثة آلاف جندي إضافي. وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إنّ التعزيزات العسكريّة تشمل طائرات وقطعاً بحريّة، وإنه سيتم رفع عدد الجنود الأميركيين في السعوديّة إلى 14 ألفاً.

كشف القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الأمريكيين والبريطانيين يرسلون إلى اليمنيين وساطات من أجل المصالحة. وأفاد بأن الشعب اليمني شعب مقاوم على الرغم من شن أعنف الهجمات عليه.

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعاً.

نفى موقع "تانكر تراكر" الرواية التي تحدثت عن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، متحدثاً عن أن الأمر كان يهدف إلى إعطاء دفعة لأسعار النفط. وقال الموقع إنه بالاستناد إلى كل المعلومات التي تم جمعها، ومنها صور التقطتها وكالة "ناسا" الفضائية، فإنه لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على العكس كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية.

حرم مئات الآلاف في ولاية كالفورنيا الأمريكية من الكهرباء بعد قطعها وقائياً، في ظل حرائق محدودة اندلعت مع امتداد الرياح الحارة جنوباً نحو لوس أنجلوس.