وافق المغرب على إنشاء آلية عسكرية مشتركة مع جبهة "البوليساريو" من أجل تحسين معالجة اتفاقات وقف إطلاق النار بين الطرفين التي ترعاها الأمم المتحدة.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع طهران. وأضاف ربيعي: "لا نرى أي دواع للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم".

قدّم المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، الذي يزور الخرطوم هذه الأيام، دعوة رسمية من القيادة القطرية لرئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين لزيارة الدوحة.

أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيوجه خطاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بعدم شرعية المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس.