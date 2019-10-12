الأخبار/ آمال خليل

قال أنّ دار الفتوى تنظّم غداً انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمناطق، مضيفاً أنّ نفوذ تيار المستقبل في المجلس الحالي قد لا يبقى على ما هو عليه. فإضافة الى «"المنازلة الصامتة" بين آل الحريري والرئيس السابق فؤاد السنيورة في عدد من المناطق، تشهد دائرة الشمال معركة مصيرية بالنسبة إلى تيار المستقبل الذي يواجه خصوماً أقوياء تمكنوا من إثبات حضورهم السياسي في الانتخابات النيابية ويطمحون إلى تكريسه داخل مؤسسات الطائفة.

البناء والأخبار/ النائب العميد شامل روكز

قال أنّ ذكرى 13 تشرين اليوم لها طعمٌ مختلفٌ ممزوجٌ بالمرارة على فرصٍ ضاعت وعلى تضحيات اندثرت وحلّت محلّها شهوةٌ للسلطة ورغبة في التسلّط قلّ نظيرهما في تاريخ لبنان. وأضاف لقد كنا في ذلك اليوم على موعدٍ مع فجرٍ جديد، سرعان ما تحوّل إلى ظلمٍ شديدٍ حلّ برموز وأبطال تلك المرحلة من الجيش، قيادة ورتباء وعسكريين. وبدلاً من إنصاف ومكافأة مَن لم يتردّد يوماً في تقديم كل ما لديه في سبيل لبنان، نستهول مشهد اقتطاع مستحقات تقاعدية لهؤلاء، بغية تغطية فشل الطبقة السياسية في إدارة البلد ونجاحها في إفلاسه.

الجمهورية/ حسن خليل

قال أنّ البعض يتحدّث عن موازنة عام 2020 وأهميّة إحالتها إلى مجلس النواب في موعدها الدستوري، وأنّ هذا الأمر لا مساومة فيه ولا رجعة عنه، بمعزل عن الإصلاحات الجديّة المطلوبة التي يجب أن تتضمّنها هذه الموازنة وغيرها لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من القاع الذي وصل إليه، يجب بعدها تعديل النظام ليرتكز على موالاة ومعارضة، لا توافق فيه، بل متابعة ومحاسبة. فالتجربة أثبتت، أنّه حتى لو وقع الاختيار على وزراء أكفّاء، لكنّ ولاءاتهم بقيت لقادة الأحزاب، فهذا سينفي عنهم صفة الكفاءة، ويقضي على التفاؤل المزيّف الذي شعر به الناس عند تعيينهم، فأين عادل أفيوني الخبير باقتصاد الدول الناشئة والأسواق الماليّة العالميّة؟

الديار/ جاسم عجاقة

قال أنّه في الوقت نفسه، التي تعلو فيه صرخة أصحاب الأفران الذين يُعانون من نفس المُشكلة التي يُعاني منها أصحاب المحطات وموزّعي المحروقات، نعتقد أن الملفات التي يتمّ بحثها حالياً (موازنة، إصلاحات، عقوبات، النازحون السوريون) هي السبب الأساسي لكل التعقيدات التي أصبحت تعبث بالأمن الإجتماعي للمواطن اللبناني، ومن المُتوقّع أن تعقد لجنة الطوارىء التي يرأسها الرئيس سعد الحريري جلسة الإثنين تسبق جلسة مجلس الوزراء، وسيتمّ بحث النظام التقاعدي والحسومات عليه مما يعني أنه وفي حال تمّ إقرار هذه الإقتراحات، سيكون على وزارة المال إعادة إحتساب الأرقام في الموازنة من جديد وهو ما قدّ يؤخّرها يوم أو يومين.