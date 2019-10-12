روسيا اليوم

الخزانة الأمريكية: ترامب وقع أمراً تنفيذياً يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي وأبلغه بأن واشنطن ستحاول حماية السعودية وسترسل منظومات دفاعية و 3 آلاف جندي على خلفية هجوم "أرامكو". وفي حديثه عن الشأن التركي، لفت إسبر إلى أن "العمليات العسكرية التركية في سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أن "الغزو التركي لشمال شرق سوريا يضع علاقاتنا مع تركيا على المحك".

روسيا اليوم

بوتين على شاشة RT عشية زيارته إلى السعودية والإمارات

عشية زيارته إلى السعودية والإمارات أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحديث مطول، وأجاب بوتين خلال اللقاء، الذي استمر أكثر من ساعة عن تساؤلات تتعلق بأجندة الزيارة الاقتصادية والسياسية، وموقف موسكو من الأحداث المتسارعة والتوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسبل حلها. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي إن بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مجالات، الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادل الثقافي والإنساني، وأن الزيارة ستشهد توقيع نحو 30 وثيقة واتفاقاً تجاريا،ً أضخمها اتفاق بنحو ملياري دولار مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.