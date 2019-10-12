الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: يمكن للبنان ان يكون منصة للشركات البريطانية في المنطقة

اعتبر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "توقيع اتفاق الشراكة اللبناني البريطاني خلال الشهر الماضي، من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة".

واعرب الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والتنمية الدولية الدكتور اندرو موريسون، عن "امتنان لبنان للدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في برنامج بناء ابراج المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية، والذي يساعد على ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا ويساهم في الحد من التهريب ودخول الاشخاص خلسة الى الاراضي اللبنانية".

وكالة الأناضول

ترامب يختار "جون سوليفان" سفيراً لدى روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختيار جون سوليفان، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، سفيراً جديداً لواشنطن لدى روسيا. وبذلك، يخلف "سوليفان" جون هنتسمان الذي استقال في آب الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس". وفي وقت سابق، تم ذكر اسم "سوليفان" في شهادة السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، أمام النواب الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقات بشأن عزل ترامب من منصبه.

وكالة فرنس برس

دونالد توسك يصف تصريحات إردوغان بشأن اللاجئين بأنّها "ابتزاز" لأوروبا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنّ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن اللاجئين "ابتزاز" لأوروبا "وليست في مكانها"، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. وقال خلال زيارته إلى جمهورية قبرص إنّ العملية العسكرية "الأحادية" في شمال سوريا "تثير قلقاً بالغاً ويجب أن تتوقف". وبينما أبدى خشيته من أن تقود إلى "كارثة إنسانية"، اعتبر أنّ "تهديدات" الرئيس التركي الخميس بشأن اللاجئين "ابتزاز وليست في مكانها".

وكالة أنباء شينخوا

شي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني ويدعو إلى إقامة مجتمع مصير مشترك أوثق

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، متعهداً بالعمل بشكل مشترك لتعزيز التنسيق الاستراتيجي والتعاون البراجماتي لبناء مجتمع مصير مشترك صيني- باكستاني أوثق في العصر الجديد. وفي إشارة إلى أن الدولتين تتمتعان بشراكة تعاون استراتيجي شاملة، قال شي إنه مهما تغيرت الأوضاع الدولية والإقليمية، ظلت الصداقة بين الصين وباكستان غير قابلة للكسر وقوية، وحافظ التعاون الصيني- الباكستاني دائما على حيوية قوية وتوسع متواصل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: محادثات روسية - إيطالية تمهيدا للقاء وزاري بصيغة "2+2"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إجراء محادثات في العاصمة روما استعداداً لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا. أعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أنه "عقدت مفاوضات في روما للإعداد لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية بصيغة "2+2". وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أنه "تم مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية للتعاون الثنائي والاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.