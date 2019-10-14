The New York Times

جنود القبعات الخضر "يشعرون بالخجل" بسبب الانسحاب والأكراد يصفون "الخيانة"

كان الكوماندوز الأميركيون يعملون جنباً إلى جنب مع القوات الكردية في أحد المواقع في شرق سوريا العام الماضي عندما هاجمتهم أرتالاً من دبابات القوات الحكومية السورية ومئات الجنود، بمن فيهم المرتزقة الروس. في الساعات التالية، استعملت القوات الأميركية ترسانة البنتاغون ضد القوات المهاجمة، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية B-52 وتم إيقاف الهجوم. أظهرت تلك العملية، في منتصف الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد "الدولة الإسلامية" في سوريا ، مدى استعداد جيش الولايات المتحدة لحماية الأكراد السوريين الذين يشكّلون الحليف الرئيسي للأميركيين على الأرض. أما الآن ومع إلغاء البيت الأبيض تدابير الحماية الخاصة بالمقاتلين الأكراد، يقول بعض ضباط القوات الخاصة الأميركية الذين قاتلوا إلى جانب الأكراد إنهم يشعرون بتأنيب الضمير بعد صدور أوامر التخلي عن حلفائهم. وقال ضابط في الجيش الأميركي كان يعمل إلى جانب الأكراد في شمال سوريا الأسبوع الماضي في مقابلة عبر الهاتف: "لقد وثقوا بنا ونحن كسرنا تلك الثقة، إنها وصمة عار على الضمير الأميركي". وقال ضابط آخر خدم في شمال سوريا مشترطاً عدم الكشف عن هويته "أشعر بالخجل". وجاء رد الأكراد أنفسهم صارخاً بالقدر نفسه إذ قال شيرفان درويش، المسؤول المتحالف مع القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد: "أسوأ ما يمكن أن يحصل في المنطق العسكري وبين الرفاق في نفس الخندق هو الخيانة". وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد أعلن يوم الأحد أن الرئيس ترامب أمر بانسحاب الجنود الأميركيين البالغ عددهم ألف جندي من شمال شرق سوريا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

The Guardian

الشرطة البريطانية في أنحاء البلاد على أهبة الاستعداد لمواجهة يوم التظاهر الذي سيشارك فيه أكثر من مليون شخص

تستعد قوات الشرطة في إنكلترا وويلز لمواجهة ما يمكن أن يكون واحداً من أكبر الاحتجاجات العامة في التاريخ البريطاني من خلال المسيرة المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي من المقرّر أن تجري في وسط لندن يوم السبت 19 أكتوبر. وبينما يجتمع النواب في مجلس العموم للمشاركة في جلسة طارئة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتجمّع أكثر من مليون شخص خارج البرلمان للمشاركة في مسيرة "تصويت الشعب"، في حين سيشارك دعاة حملة "الثورة لمواجهة الانقراض الناجم عن التغيّر المناخي" في اليوم الأخير من تظاهراتهم المتتالية والتي استمرت طوال أسبوعين تقريباً. وأكدت "اسكتلند يارد" أنها تتوقع حدثاً كبيراً وكانت على اتصال بالمركز الوطني لتنسيق عمل الشرطة (المسؤول عن نشر رجال الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة للمساعدة خلال الأحداث الكبيرة. وقال نائب مساعد مفوض الشرطة لورانس تايلور، المسؤول عن مراقبة مسيرة يوم السبت: "لقد درسنا ما قد يستلزمه الحدث وسنواصل مراقبة الموارد المتوفرة لدينا. وتتمتع الشرطة البريطانية بقدرات كبيرة للغاية وإذا كنا بحاجة إلى الاستفادة منها، فسنلجأ إليها بالتأكيد ".وقال طوم بالدوين، مدير الاتصالات في حملة "تصويت الشعب"، إنه على الرغم من الجلسة البرلمانية الخاصة، فقد أشارت الشرطة إلى أنها ستسمح بوصول مسيرة المطالبين بالبقاء بالاتحاد الأوروبي إلى ساحة البرلمان، حيث يخيم المحتجون على التقاعس في الملف البيئي.

روسيا اليوم

عمران خان: ترامب طلب مني تحضير الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية

أكّد عمران خان رئيس وزراء باكستان اليوم في طهران أن هدف زيارته هو منع اندلاع صراع جديد في المنطقة وقال: لا نريد أن نرى أي صراع بين المملكة العربية السعودية وإيران. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه يؤمن بإمكانية حل الخلاف بين ايران والسعودية بالحوار، وقال: "لانريد حرباً بين السعودية وإيران"، منوّهاً بأن الصراع بين البلدين لا يصب في مصلحة أحد. وعبّر عمران خان عن إمكان استضافة ممثلي السعودية وإيران في إسلام آباد، وأشار إلى أن أي صراع بين إيران والسعودية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. من جهته، عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الاستعداد للإسهام في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بناءً على حسن نية رئيس الوزراء الباكستاني بشأن قضايا المنطقة.

ومرحّباً بجهود عمران خان لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، رأى روحاني أن مشاكل المنطقة لا تُحل إلا بالطرق السياسية وبالحوار بين دول الجوار. وقال: الحل لإنهاء الصراع في المنطقة هو الحوار بين دولها ووقف الحرب في اليمن.