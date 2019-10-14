الشرق

7/10/2019

خطورة الفركتوز على الكبد

توصل علماء مركز جوسلين في بوسطن، إلى استنتاج يفيد بأن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون. ويشير البروفيسور رونالد كان، من كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن "الفركتوز" يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريباً كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام. وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي". وأكد أن أهم استنتاج في هذه الدراسة، هو أن " ارتفاع نسبة الفركتوز في النظام الغذائي مضر للجسم". وأجرى العلماء دراسة، قارنوا خلالها تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات. واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى الفركتوز والغلوكوز والدهون. وراقب العلماء خلال نشاط الأنزيم CPT1a الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة. واتضح للباحثين أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عالياً، يكون مستوى هذا الأنزيم منخفضاً، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.

الشرق الأوسط

7/10/2019

مولّد كهروحراري يحصد طاقة متجددة من برودة الفضاء

نجح مهندسون من جامعة كاليفورنيا، في تطوير نموذج تجريبي يعمل بطريقة معاكسة، أي أنه يحصد الطاقة من سماء الليل الباردة لتزويد المصابيح بالطاقة الكهربائية. يعتمد الجهاز الجديد على مبدأ الكهرباء الحرارية، الذي يتولد فيه التيار الكهربائي من اختلاف درجات الحرارة بين سطحين. وقد تساهم هذه الفكرة أخيراً في صناعة أنابيب العوادم ( الموجودة في السيارات) الكهروحرارية التي سوف تساعد في شحن بطاريات السيارات، وكذلك صناعة أدوات الطهي في المخيمات التي تشحن الهواتف، والملابس التي تعتمد على حرارة الجسم لتزويد الأجهزة الإلكترونية القابلة للإرتداء. يستخدم الجهاز الكهروحراري ظاهرة غريبة أخرى تعرف باسم "التبريد الإشعاعي"، وهي ظاهرة تُرى غالباً في الأسطح المواجهة للسماء في الليل، التي تصبح أكثر برودة من الهواء المحيط، لأنها تشع الحرارة باتجاه الفضاء مباشرة، على اعتبار أن الغلاف الجوي لا يحجب الطاقة تحت الحمراء.

10/10/2019

تلوّث الهواء يتسبّب في تساقط الشعر

خلص الباحثون إلى أنّ التعرّض للملوّثات الشائعة له أثر في التقليل من مستويات أربعة بروتينات مهمّة ومسؤولة عن نموّ الشعر والحفاظ عليه، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيّة. كما أظهرت الدراسة أنّ التأثير ارتفع من زيادة التعرّض لكميّة الجزيئات المحمولة في الهواء، ما يشير إلى أنّ أولئك الذين يعيشون في المدن أو بالقرب من المناطق الصّناعيّة هم الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالصلع. ولقد ثبت بالفعل أنّ تلوّث الهواء يفاقم من مخاطر الإصابة بأمراض متنوّعة مثل السرطان والقلب والرّئة، وقال الباحث الرئيسي هيوك تشول كوك، أنّه من الممكن افتراض أنّه عند مستويات معيّنة من التعرّض للملوّثات ممكن أن يؤدّي الأمر إلى الصلع، ولكن ينبغي إجراء المزيد من البحوث القائمة على السكّان لتأكيد تلك الفرضيّات.

10/10/2019

العلماء يحدّدون مواقع الهبوط على سطح الزهرة

بموازاة التقدّم في مشروعات استكشاف كوكب المرّيخ، الجار الخارجي للأرض، يواصل العلماء جهودهم لمعرفة المزيد عن جارها الدّاخلي، بالنسبة للموقع إلى الشمس، أي كوكب الزهرة. وأعلن الفريق العلمي الروسي-الأميركي المشترك عن تحديد خمسة مواقع محتملة للهبوط على سطح الزهرة، وذلك في إطار مشروع "فينيرا-دي"، أي "الزهرة-دي". وهو مشروع مسبار روسي ضمن مهمّة الرحلات بين الكواكب، الجديد سيكون مزوّداً بمركبة للهبوط على سطح الزهرة، حيث متوسّط درجة الحرارة نحو 449 درجة مئويّة. ويفترض وفق مخطّط هذه البعثة هبوط مركبة فضائيّة على سطح الزهرة مزوّدة بمعدّات لدراسة التربة ومحاولة الكشف عن الأسباب التي أدّت إلى تبخّر مياه يعتقد أنّها كانت على سطح الزهرة، ومعطيات أخرى عن سطحه.

النهار

8/10/2019

نوبل الطب 2019 تمنح لثلاثة باحثين "أميركيّين وبريطاني" والمراهنات تشتعل حول توقعات الفائزين بالآداب والسلام

منحت نوبل للطب في افتتاح موسم الجائزة الى الأميركيين وليام كايلين وغريغ سيمنز البريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأوكسجين المتوافرة.

وقال مجلس نوبل معهد كارولينسكا في حيثيات القرار، إنّ، أهمية الأوكسيجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأوكسجين بقيت لغز لمدة طويلة. أضاف "تكافىء جائزة نوبل هذه السنة أعمالاً كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأوكسجين المتقلب" في الجسم. وترتبط هذه الآليات خصوصاً بالأورام السرطانية التي تعتمد على نموها على كمية الأوكسجين في الدم خصوصاً بعض السرطانات التي تتطور بسرعة مثل الكبد وتستهلك الكثير من الطاقة ما يؤدي إلى حرق كل الأوكسجين المتوافر حولها.

الجمهورية

11/10/2019

" الهنود الحمر" ينتصرون على كولومبوس

أعلنت بلدية العاصمة الأميركية، واشنطن دي سي، استبدال " عيد كريستوف كولومبوس" أوّل مستعمر وصل إلى القارة الأميركية، الذي يعترف منتقدوه بجرائمه، بالاحتفال بهنود أميركا.

وكان" عيد كريستوفر كولومبوس" قد اعتمد كعيد رسمي على المستوى الفيدرالي عام 1937،" مع أنّ كولومبوس لم يكتشف أميركا الشمالية، وكان ملايين الأشخاص يقيمون في أميركا الشمالية قبل وصوله، ولم تطأ قدماه سواحل الولايات المتحدة الحالية".

11/10/2019

جسمك مليء بالسموم..؟

علامات عديدة تدل إلى أنّ الجسم مليء بالسموم، ويحتاج إلى التخلّص منها:

آلام منطقة الكبد

الشعور بالألم في الجزء العلوي الأيمن من بطنك هو علامة إلى أنّ الكبد لا يعمل بالشكل الصحيح.

تورم الشاق والكاحل

يحاول كبدك إصلاح نفسه، فكلما زادت صعوبة عمل الكبد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم، وتراكم السوائل في الساقين.

زيادة الوزن

إذا واجهت زيادة في الوزن، لا يبدو أنّها ناتجة من الإفراط في تناول الطعام ما يحدث هو أنّ الكبد لا يمكنه التعامل مع جميع السموم الواردة، ما لن تسمح لك بفقدان الوزن، إلا إذا ساعدت جسمك على تطهير الكبد.

الحساسية

كثير من الأحيان، الحساسية هي نتيجة سموم الكبد الزائد، فعندما يكون هناك الكثير من المواد تدخل مجرى الدم، فإنّ الدماغ يتعرّف عليها كمسببات للحساسية، ويطلق أجساماً مضادة ومواد تسبب طفحاً وحكة.