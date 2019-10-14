TL

وتيرة الأزمات الحياتية التي يحاول المعنيون الرسميون إيجاد حلول لها، أو مخارج منها في خلال مطلع الأسبوع، خرقها في نهاية الأسبوع الذي مر،َّ وتحديداً ليلة السبت استفزاز إسرائيلي جوي، تمثل بتحليق طائرة معادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت لبعض الوقت ثم غادرت، فيما اتخذ الجيش اللبناني التدابير المناسبة، بحسب بيان مديرية التوجيه.

المنار

إلى البسكويت أيها اللبنانيون، كاد أن يقولها المسؤولون، فالسلعة الاستراتيجية الأولى تختفي عشية بدء إضراب أصحاب الأفران. وصلت الأزمة إلى العيش، إلى رغيف الخبز لتفرض حمية إلزامية على من لم يوفق مع سواد هذا الليل إلى اقتناص ربطة خبز له ولأولاده.

nbn

في الانتظار، متابعة لمجريات الأسبوع المقبل الذي يفترض أن تنجز فيه موازنة 2020 في مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسة عصر غد لاستكمال درس الموازنة، ومن المرتقب أن يقر سلة إجراءات إصلاحية فيها، وسلة أخرى منفصلة تحال على المجلس النيابي على شكل مشاريع قوانين ومراسيم.

mtv

أمنياً، المسيرات في سماء العاصمة لا تزال تثير الكثير من الأسئلة والهواجس. وليل أمس كان دور عين التينة حيث مقر الرئاسة الثانية. فهل المسيرات هي لإيصال رسائل سياسية معينة، أم هي تمهيد ومقدمة لعمل أمني كبير؟

NTV

باسيل طالع على سوريا، وعمران خان طلع إلى طهران ومنها إلى الرياض، في وساطة باكستانية ضاغطة جاءت بتكليف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لزم الحل إلى رئيس حكومة باكستان. وبين جبران وعمران خان، خيوط حلول ترتسم في المنطقة، على الرغم من جنون أردوغان الذي يتجه نحو إنشاء لواء اسكندون ثان على أطراف سوريا.

OTV

فكما سقطت 13 تشرين الأول 1990 عسكرياً وسياسياً، مع خروج الوصاية وتكريس الميثاق، ستسقط حكماً أي محاولة لتمرير 13 تشرين أول اقتصادي عام 2019. فلبنان المنهوب لا المكسور لن يستسلم لأي مخطط خارجي، يتماهى معه كالعادة بعض الداخل. وشعبه الذي لم يخف أمس دبابة وطائرة، لن ترهبه اليوم كذبة أو شائعة، مهما بلغ حجمها، وتوسع مداها.

LBC

لا يعرف على وجه الدقة متى كان آخر إضراب للأفران في لبنان، لكن ما هو موثوق أن ذلك لم يحدث منذ أكثر من ربع قرن، أيام كان الطحين مدعوماً فكان الخلاف بين وزارة الاقتصاد وبين الأفران التي كانت تستفيد من القمح المدعوم لإنتاج غير الخبز وتحقيق أرباح طائلة.

الميادين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر دخلت مستوى الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية. وأضاف السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، الأحد، أنه اتفق مع رئيس وزراء إثيوبيا على اللقاء في موسكو للحديث حول سد النهضة.

الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد من طهران أنه يقوم بمبادرة خاصة لنزع فتيل التوتر بين إيران والسعودية، الناتج خصوصاً عن الصراع المستمر في اليمن، وأكد أن الحوار كفيل بحل الأزمة بين البلدين.

العربية

أعلن البنتاغون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر القوات الأميركية بالانسحاب جنوباً وليس مغادرة سوريا.