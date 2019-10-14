لبنان الحر

زار السفير الفرنسي برونو فوشيه، عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي في دارته في عكار، ودار البحث حول العلاقات اللبنانية الفرنسية ومؤتمر "سيدر" الذي يشكل بارقة أمل للبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية المتردية.

صوت لبنان

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ أنّ "الحل للخروج من نفق الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة المُستعصية بسيط، وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مركّزًا على أنّ "الإصلاح هو بالشراكة بين القطاعين، فكلّ الأعباء الّتي تتحمّلها الخزينة معروفة المصدر، كقطاع الكهرباء​ أو كمشاريع ​البنى التحتية​ والطرقات".

radio orient

لفت رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في تصريح بعد الإدلاء بصوته لانتخابات ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في ​دار الفتوى​، إلى أن "اليوم الانتخابات مخصصة للمجلس الشرعيّ، والكلّ ينتخب في أجواءٍ هادئةٍ ومُطَمئنة، والله يوفِّق الجميع"، مشدداً على أنه "يهمُّنا أن تكون دار الفتوى في حمى أهلها، وكان من الضروريّ أن تجري هذه الانتخابات، ونرجو أن تسود كلّ الانتخابات في لبنان مثل هذه الأجواء".

اذاعة النور

توجه وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ على رأس وفد من وزارة الصحة إلى طهران للمشاركة في الدورة السادسة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية​ لشرق المتوسط التي تنعقد في العاصمة الإيرانية ابتداء من يوم غد الاثنين حتى السابع عشر من الشهر، بحضور عدد من وزراء الصحة وممثلي اثنين وعشرين بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمنظمات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني.

صوت المدى

استكملت التحضيرات للاحتفال المركزي الحاشد الذي ينظمه "التيار الوطني الحر" في ساحة بلدة الحدت، لمناسبة "ذكرى 13 تشرين"، وبدأ بقداس يترأسه خوري رعية سيدة الحدت الأب بيار أبي صالح، يليه احتفال خاص لتسليم بطاقات لحوالى خمسة آلاف منتسب من الأقضية كافة، على أن يلقي رئيس "التيار" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلمة للمناسبة، وسط إجراءات أمنية مشددة.