النهار/ عباس الصباغ

قال إن رئيس الحكومة سعد الحريري سارع إلى التبرؤ من بعض مواقف حليفه وصديقه الوزير باسيل في اجتماع الجامعة العربية، ولكن لم يعارض كل ما اتخذه رئيس التيار الوطني الحرّ من مواقف بعد بدء تركيا هجومها على الشمال السوري.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ الإضراب يكشف عملياً عن أزمة متعددة الأطراف تشمل الأفران والمطاحن ووزارة الاقتصاد والمصارف ومصرف لبنان، لافتاً أنّ المتضررين هم السكان الذين بات رغيفهم رهينة المحتكرين. وأشار إلى أنّ جرعة الذل التي أخذها الناس وذكرت كثراً بويلات الحرب الأهلية، كفيلة بأن لا تُعوَّض بفك الإضراب اليوم أو غداً. وسأل: هل سينجح اجتماع اليوم في ردم هذه الهوة بين المصارف وأصحاب المطاحن؟

البناء/ رائد المصري

رأى أنّه رغم إجراءات المصارف ومحاولة حاكم مصرف لبنان معالجة أزمة الدولار إلاّ أنّ كل هذه الإجراءات تبدو غير مكتملة وتتوسّع المضاربات وينتشر السماسرة أكثر في الأسواق، لافتاً إلى أنّ أزمة القمح والخبز وأصحاب الأفران وأزمة البنزين والمحروقات ومخازن الاستيعاب والدفع بالدولار لم تعالج إلاّ ظرفياً، مضيفاً أنّ هناك من يريد من أهل الحكم إسقاط الدولة وليس السّلطة أو النظام، والتضييق على الناس.

الديار/ أيمن عبدالله

تناول موضوع المسيّرتان فوق قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقال إنّ حوادث المسيرات الإسرائيلية مسيئة لكل ما يتعلق بالسيادة الوطنية، بل باتت تشكّل خطراً على أمن وسلامة السكان الآمنين في منازلهم، وأضاف أنّ ما يحصل في الضاحية والجنوب والبقاع وكل لبنان وكذلك فوق عين التينة، يؤكد أنّ "النوايا العدوانية الإسرائيلية لم تتوقّف لحظة، ولن تتوقف، ولا سبيل لردعها إلاّ بأمرين، الوحدة الداخلية والمقاومة".

الديار/ فادي عيد

قال إنّ الأسبوع المقبل سيشهد تطورات إيجابية تؤدي إلى تغيير المشهد الداخلي العام باتجاه الانفراج على الرغم من كل مناخات التوتر والتلويح بالإضراب، ولفت أنّ معالجة رئيس الحكومة سعد الحريري لأزمة المحروقات، ستنسحب على أزمة الطحين، مشيراً أنّ التوصل إلى توافق سياسي بين كل المكوّنات السياسية للحكومة سيسمح بسلوك مشروع موازنة 2020 الطريق إلى الإنجاز.

الشرق / خليل الخوري

تحدّث عن أزمة الدواء والمحروقات، ورأى أنّ دول كبرى ومتقدمة كبريطانيا وفرنسا يجري التداول فيها بنحو 750 صنفاً من الدواء أما نحن في لبنان فالباب مفتوح على مصراعيه لنحو 7000 صنف وهذا كلّه تحت شعار الاقتصاد الحرّ. وسأل: هل اقتصادنا أكثر حرية من الاقتصاد الفرنسي أو الاقتصاد البريطاني؟ وهل نحن أكثر حاجة إلى الدواء من شعوب تلك الدول بعشرة أضعاف؟ ولا نجري مقارنة بين عديد شعبنا وشعوب الدول المتقدمة والحضارية بما فيها الشعبان الفرنسي والبريطاني؟ وهل خبراء الصحة عندنا أشد وعياً لضرورات ومستلزمات صحة شعبنا؟

نداء الوطن/ سامي نادر

تحدّث عن تقرير البنك الدولي الصادر منذ أيام الذي يسلّط الضوء على واقع المنافسة في اقتصادات العالم العربي مشيراً أنّه حثّ الحكومات على المضي في إصلاحات تعزّز التنافسية كونها الطريق الأسلم لتحقيق النمو ومكافحة البطالة. ورأى أنّ لبنان ما زال عالقاً في أزمته الاقتصادية ويحضّر الموازنة تلو الأخرى مؤكّداً أنّه ليس هناك بعد أي إشارة إلى إمكانية الخروج من النفق في فترة قريبة. وقال إنّ الموازنة هي موازنة جريئة تقتصد بشكل جدي من الـ 26000 مليار ليرة نفقات حكومية وترفع بذلك الضغط عن الوضع النقدي والمالي والعبء الثقيل عن قطاع الإنتاج.