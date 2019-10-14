وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان: لا تفاوض مع الإرهابيين ونرفض الوساطة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بلاده التفاوض مع المنظمات الإرهابية، والوساطة التي طرحها زعماء بلدان أخرى في هذا الإطار. جاء ذلك تعليقًا على مستجدات عملية "نبع السلام" المستمر شرق نهر الفرات في سوريا، خلال اجتماع عقده، في إسطنبول، مع ممثلي وسائل إعلامية. وقال أردوغان: "هناك من يعرضون الوساطة بيننا وبين التنظيم الإرهابي، كيف أصبح هؤلاء رؤساء حكومات ودول؟ هذا ما لا يمكن فهمه".

وكالة أنباء رويترز

بوتين: لا معلومات موثوقة عن منفذ هجوم منشأتي النفط بالسعودية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل زيارة للسعودية هي الأولى منذ أكثر من عشر سنوات إن بمقدور موسكو لعب دور رئيسي في تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل علاقاتها الطيبة مع دول الخليج العربية وإيران. وقال بوتين لقنوات عربية إنه لا يملك معلومات موثوق بها بشأن الجهة المسؤولة عن هجمات الشهر الماضي على منشأتي نفط سعوديتين.

وكالة فرنس برس

السكان الأصليون في الاكوادور يوافقون على الحوار مع الرئيس وإعلان حظر التجول في العاصمة

وافقت المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين في الإكوادور على عرض الحوار الذي طرحه الرئيس لينين مورينو للخروج من الأزمة الناتجة عن رفع سعر الوقود، وأكّدت انها قبلت عرضه إجراء مباحثات مباشرة، وذلك قبل أن يعلن الرئيس لاحقاً حظر للتجول في كيتو. لكنّ الاحتجاجات استمرت رغم ذلك واقتحم محتجون مبنى حكومياً في كيتو وخربوه. وقال اتحاد قوميات السكان الأصليين للاكوادور الذي كان رفض الحوار الجمعة إنّ قراره الجديد جاء بعد التشاور مع أعضائه.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يجتمع مع رئيس حزب المؤتمر النيبالي

خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى النيبال اجتمع مع رئيس حزب المؤتمر النيبالي شير بهادور ديوبا، معرباً عن استعداده لإجراء التبادلات والتعاون. وفي معرض إشارته إلى أن حزب المؤتمر النيبالي يتمتع بعلاقة تاريخية مع الصين، قال الرئيس شي إن الشعب الصيني لن ينسى مساهمات حزب المؤتمر النيبالي في العلاقات بين الصين ونيبال خلال فترة حكم الحزب. وأفاد الرئيس شي أن الصين ونيبال، كدولتين جارتين ودودتين، وكانتا أيضاً نعم الشقيقتين ونعم الصديقتين، مضيفا أنه بغض النظر عن هوية الحزب النيبالي الذي في السلطة، فإن البلدين سيحافظان على علاقات مستقرة وودية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش السوري بدأ بالتحرك من عدة مواقع بمحيط مدينة منبج باتجاه مركز المدينة

كشف مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش السوري بدأت مساء الأحد بالتحرك من مواقعها في محيط مدينة منبج باتجاه مركز المدينة. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المئات من الجنود بكامل عتادهم العسكري وتنفيذاً لأوامر وتعليمات القيادة العسكرية السورية، تحركوا إلى الانتشار داخل مدينة منبج وعلى مداخلها ومخارجها. وكشف المصدر عن وجود اتفاق مبدائي مابين الجيش السوري والقوات الروسية من جهة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بدخول وحدات من الجيش السوري برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين عرب خلال الساعات القليلة القادمة.