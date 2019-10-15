لبنان الحر

علق النائب في تكتل "​الجمهورية القوية​" ​شوقي الدكاش​، على كلام وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ عن رغبته بزيارة ​سوريا​، قائلاً: "كنت أتمنى في ​ذكرى 13 تشرين​ التي ترافقت مع مشهد دخول ​الجيش السوري​ إلى ​القصر الجمهوري​ و​وزارة الدفاع​، مع ما عكسته من إهانة وطنية، لو تجنب الوزير باسيل طرح هذا الموضوع في هذا التاريخ والمناسبة والمكان".

صوت لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب ا​للبنانية النائب ​سامي الجميل​، السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​ وجرى بحث في الوضع الراهن. وشدد الجميل على "فقدان ​الدولة​ لقرارها لصالح ​السلاح​ و​سياسة​ المحاور"، مؤكداً "ضرورة حماية الحريات العامة و​حرية التعبير​ في لبنان صوناً للديمقراطية". وفي الموضوع الاقتصادي، جرى التشديد على ضرورة الشروع بالإصلاحات المطلوبة دون أي تلكؤ وهي معروفة لاسيما في ملف ​الكهرباء​ عبر تعيين مجلس إدارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ الهيئة الناظمة وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل التلزيمات الآتية.

radio orient

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في السراي الحكومي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم​ "فيفا" جياني إنفانتينو، مع وفد من الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة هاشم حيدر وحضور حسام الدين زبيبو، وعرض معه لإطلاق مشروع لتقوية لعبة كرة القدم في ​المدارس​ وتخصيص أرض لبناء المقر الرئيسي للاتحاد اللبناني ومراكز تقنية. كما قدّم الوفد للحريري قميص "الفيفا" الّذي يحمل الرقم 7 وعلم "الفيفا".

اذاعة النور

أثنى العلامة السيد ​علي فضل الله​، خلال قيامه بزيارة إلى ​مدينة بعلبك​، تفقّد خلالها مركز التآخي الطبي في ​عين بورضاي​، واطّلع على سير الأعمال الجارية فيه، على "الدقّة والسرعة في تنفيذ أعمال هذا المشروع"، لافتًا إلى أنّ "هذا المركز واحد من سلسلة المشاريع الّتي انطلقت من الناس وإلى الناس، وكلّ هدفها خدمة المناطق المحرومة والمتعَبة، لعلّها تساهم في التخفيف من آلام إنسانها المعذّب، وتعمل على بلسمة جراحاته، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحيّة وبأقلّ تكلفة".

صوت المدى

أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تصريح له بعد الاجتماع مع "خبراء دول الميركوسور الأربعة" إلى أن "​لبنان​ لديه 12 مليون انسان متحدر من اصل لبناني وحولي 10 مليون منهم هم في دول الميركوسور ومن الطبيعي أن نطمح إلى علاقات اقتصادية واجتماعية جيدة مع هذه الدول"، معتبراً أن "العلاقات التجارية بعيدة جداً عن المستوى الذي نطمح له".