الجزيرة - السعودية

الرئيس الروسي: نراهن على الدور الناجح للأمير محمد بن سلمان في مستقبل المنطقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيما تم إنجازه في إطار اتفاق خفض إنتاج "أوبك+" الذي يهدف إلى إرساء الاستقرار في سوق النفط العالمية. وقال بوتين خلال مقابلة لقنوات ( RT الروسية، وقناة العربية، وسكاي نيوز قبيل جولة خليجية مرتقبة، قال: إن "أوبك+" هي مبادرة للتعاون في مجال النفط، وكل ما تم إنجازه في إطارها لا يصب في مصلحة المنتجين فقط بل المستهلكين أيضاً، فالكل مهتم باستقرار السوق العالمية أكثر من الاهتمام بأسعار النفط.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس وزراء باكستان في إيران لمحاولة نزع فتيل التوترات في المنطقة

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس محادثات في إيران في إطار "وساطة" بين طهران والرياض لنزع فتيل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج. وأجرى خان والرئيس الإيراني حسن روحاني محادثات في القصر الرئاسي والتقيا لاحقاً المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي، بحسب الموقع الرسمي للمرشد. ويتوقع أن يزور خان السعودية غداً الثلاثاء. وصرح خان للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع روحاني: "سبب هذه الزيارة هو أننا لا نرغب في نزاع بين السعودية وإيران".

الوطن - عمان

بحث أوجه التعاون المشترك بين السلطنة وسنغافورة في عدد من المجالات

استقبل السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في مكتبه معالي كي شاتموجام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة. تم خلال المقابلة مناقشة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وبالأخص الثقافية. كما استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس معالي كي شانموجام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة الصديقة.

القدس - فلسطين

الرئيس التونسي الجديد: سنعمل من أجل القضايا العادلة وأولها قضية فلسطين

قال الفائز بالانتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيّد، إن بلاده ستعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية". وأضاف سعيد عقب إعلان فوزه وفق تقديرات أولية، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس، أن أنصاره "أعطوا درساً للعالم بأسره"، ورأى في النتيجة التي أحرزها "ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة"، مضيفاً: "أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي وبعطائكم".